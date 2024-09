Nordex: neuer Hybridturm für Windturbinen mit 200 Meter Nabenhöhe

Der neue Hybridturm von Nordex soll es ermöglichen, Windenergie in größerer Höhe zu ernten. Prototypen wurden in Finnland getestet.

Der Hybridturm ist eine spezielle Bauform, die Nordex bisher mit bis zu 179 Metern Nabenhöhe anbot. Der Turm besteht im unteren Bereich aus Beton, der obere Bereich ist aus Stahl. Die hybride Bauweise biete besonders bei hohen Turmhöhen Vorteile bei Logistik und Kosteneffizienz, heißt es von Nordex. Für Windturbinen des Typs N175/6.X mit einem Rotordurchmesser von 175 Metern kommt nun ein Hybridturm mit 200 Meter Nabenhöhe dazu.

In größeren Höhen sind die Windgeschwindigkeiten stärker und die Turbulenzen geringer. Somit soll der hohe Hybridturm vor allem an Schwachwindstandorten einen größeren und gleichmäßigeren Stromertrag der Windturbinen bringen, erklärt Nordex. Als typische Standorte nennt Nordex das Binnenland in Deutschland, Finnland und Schweden. In Finnland hat Nordex den Hybridturm seit 2024 mit zwei Prototypen und einem vollständigen Windpark erprobt, wie der Solarserver berichtete. Allerdings ging es dabei noch um etwas geringere Turmhöhen.

Die Nordex Group bietet die Turbine N175/6.X auf Stahlrohrtürmen mit Nabenhöhen von 112 Metern, 142 Metern und 162 Metern sowie auf Hybridtürmen mit einer Nabenhöhe von 179 Metern und künftig 200 Metern an.

Im ersten Halbjahr 2024 erzielte der Windenergie-Hersteller Nordexein Auftragsplus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die stärksten Einzelmärkte waren in diesem Zeitraum Deutschland, Südafrika, Litauen und die Türkei.

Quellen: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH