Minitower4car: Strom aus dem Elektroauto im Haus nutzen

Der Minitower4car ist ein Gerät, das den Strom aus den Akkus des Elektroautos für das Hausnetz bereitstellt. So kann man ohne stationären PV-Speicher Solarstrom tagsüber im E-Auto speichern und nachts nutzen.

Die Schweizer Firma Soleis AG aus Solothurn bietet mit dem Minitower4car eine „Vehicle-To-Home-Lösung“ an, mit der man Strom aus Elektroautos netzkonform in das Hausnetz einspeisen kann. Voraussetzung ist entweder eine 230-V-Steckdose am Fahrzeug, die in manchen Modellen verbaut sind, um unterwegs 230-V-Elektrogeräte anschließen zu können. Oder ein Elektro-Fahrzeug, das Strom über die Ladesteckdose nicht nur aufnehmen, sondern auch abgeben kann, also über bidirektionales Laden verfügt. Ist eine dieser Bedingungen erfüllt, können Nutzer:innen die Akkus von E-Autos mit dem Minitower4car für die Versorgung eines Hausnetzes nutzen. Mit Speicherkapazitäten von 20 Kilowattstunden bei einem Kleinwagen und bis zu 80 Kilowattstunden bei einem Elektroauto mit großer Reichweite stehen Kapazitäten zur Verfügung, die stationäre Hausspeicher weit übertreffen.

Will man Strom aus dem Elektroauto auch zu Hause nutzen, kann man die jeweiligen Verbraucher ohne einen Minitower4car auch direkt mit dem Auto verbinden. Selbst wenn das Elektroauto eine Steckdose hat, ist das umständlich und riskant. Bedeutet es doch lange Kabel vom Stellplatz bis ins Haus und bei mehreren angeschlossenen Verbrauchern mit Mehrfachsteckdosen auch Risiken wie heiße Kabel und Brandgefahr. Schaltet man dagegen ein Minitower4car zwischen Fahrzeug und Hausnetz, wandelt dieser den Fahrzeugstrom regelkonform in hausnetztauglichen Strom um und es gibt nur eine einzige sichere Verbindung zwischen E-Auto und Hausnetz.

Minitower4car von Soleis bietet Grundlastversorgung mit 480, 600 und 800 Watt

Den Minitower4car gibt es in drei Leistungsstufen, einmal von 50 bis 480 Watt, von 50 bis 600 Watt und von 50 bis 800 Watt. Die Leistung kann man bei jedem Modell in Ein-Watt-Schritten auf den Bedarf des jeweiligen Hausnetzes einstellen. Die Einstellung der Einspeiseleistung erfolgt über eine App. Dafür ist eine WLAN-Verbindung erforderlich. Ziel ist es, die Grundlast in einem Gebäude aus den großen Akkus der Elektroautos zu bedienen, für die das keine Belastung darstellt. Für den Hausstrom ist es dagegen eine deutliche Entlastung. Ist eine Photovoltaik-Anlage vorhanden, kann diese tagsüber die Fahrzeugakkus laden. Nachts liefert das E-Auto über den Minitower4car die Grundlast im Hausnetz.

Für den Minitower4car sind keine Arbeiten am Hausnetz nötig. Der Schuko-Stecker vom Minitower wird entweder mit einem Fahrzeug-Adapter mit Schuko-Steckdose oder mit der Schuko-Steckdose vom Elektroauto verbunden. Wird eine Verbindung des Minitower4car gelöst – entweder die zum Elektrofahrzeug, oder die zum Hausnetz – werden alle Leitungen Stromlos geschaltet. Die Auslieferung des Minitower4car erfolgt ab Januar 2025.

Auch für Balkonkraftwerke bietet Soleis einen Speicher an.

Quelle: Soleis AG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH