Photovoltaik-Ausbau in Städten: Oldenburg im ersten Halbjahr 2024 vorn

Die Oldenburger:innen haben im ersten Halbjahr 2024 pro Kopf die meisten Photovoltaik-Anlagen in den Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern installiert. Das geht aus einer Enpal-Analyse hervor.

Oldenburg bleibt die PV-Hochburg Deutschlands: Nach dem Sieg im Gesamtjahres-Ranking 2023 belegt die niedersächsische Stadt mit einer Quote von 6,63 neuen PV-Anlagen pro 1.000 Einwohnern auch im ersten Halbjahr 2024 den ersten Platz beim Photovoltaik-Ausbau in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Das geht aus einer Untersuchung des Photovoltaik-Anbieters Enpal hervor. Für die Studie hat man rund 420.500 Eintragungen neuer Solaranlagen des letzten Halbjahres im Marktstammdatenregister miteinander verglichen.

In Oldenburg gingen im Untersuchungszeitraum 1.145 PV-Anlagen ans Netz, was einer Quote von 6,63 pro 1.000 Einwohnern entspricht. Platz zwei geht an Moers. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen belegte im Gesamtjahres-Ranking des Jahres 2023 noch den fünften Platz. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnet die Stadt einen Ausbau von 660 Anlagen oder auch eine Quote von 6,27. Auf dem dritten Platz landet Gütersloh mit 640 Anlagen, beziehungsweise einer Quote von 6,24. Damit verliert Gütersloh im Vergleich zum Gesamtjahres-Ranking einen Platz und fällt von Platz zwei auf drei.

Auf den hinteren Plätzen finden sich die Städte Rostock, Offenbach am Main und Wiesbaden mit Quoten von 1,83, 1,89 und 2,14 Photovoltaik-Anlagen pro 1.000 Einwohnern.

Münster beim Photovoltaik-Ausbau in den zwanzig größten Städten vorn

Das Ranking der zwanzig größten Städte Deutschlands führt Münster an. Das war auch bereits im Gesamtjahres-Ranking 2023 der Fall. 1.594 Neuinstallationen ergeben für die Stadt eine Quote von 4,97. Bielefeld folgt mit 1.198 Anlagen beziehungsweise einer Quote von 3,54. Bonn landet mit einer Quote von 3,47 auf dem dritten Platz. Potenzial beim PV-Ausbau besteht vor allem in München (Quote 1,58), Düsseldorf (Quote 1,73) und Hamburg (Quote 1,74). Somit haben sich Frankfurt am Main (Quote 1,98) und Berlin (Quote 2,02) von den letzten drei Plätzen hochgekämpft.

Niedersachsen Vorreiter-Bundesland beim PV-Ausbau

Niedersachsen belegt im Bundesländer-Ranking mit Abstand den ersten Platz, genauso wie im Gesamtjahres-Ranking für 2023. Bei 67.023 PV-Anlagen berechnet sich für das Land eine Quote von 8,21. Rheinland-Pfalz belegt ebenfalls weiterhin den zweiten Platz bei einer Quote von 7,34. Auf dem dritten Platz findet sich erstmals Brandenburg mit einer Quote von 7,08. Ferner bilden die Stadtstaaten weiterhin die Schlusslichter: Hamburg (Quote 1,73), Berlin (Quote 2,01) und Bremen (Quote 3,40) landen auf den hintersten Plätzen.

Stadt Anzahl PV-Anlagen Einwohner-Zahl Anzahl PV-Anlagen pro 1.000 Einwohner Oldenburg 1.145 172.830 6,63 Moers 660 105.287 6,27 Gütersloh 640 102.393 6,25 Bergisch Gladbach 697 112.712 6,18 Hamm 1.093 180.849 6,04 Reutlingen 678 117.547 5,77 Erlangen 653 116.562 5,60 Salzgitter 584 104.548 5,59 Bottrop 611 118.113 5,17 Paderborn 794 154.755 5,13 Hagen 948 189.783 5,00 Ulm 642 128.928 4,98 Münster 1.594 320.946 4,97 Wolfsburg 622 125.961 4,94 Ingolstadt 691 141.029 4,90 Osnabrück 807 167.366 4,82 Fürth 632 131.433 4,81 Neuss 734 154.139 4,76 Braunschweig 1.196 251.804 4,75 Hildesheim 483 101.858 4,74 Anzahl neuer PV-Anlagen im ersten Halbjahr 2024 pro 1.000 Einwohner in Städten über 100.000 Einwohnern. Quelle: Enpal

Bei einer Auswertung der vergangenen fünf Jahre lag Paderborn vorn.

Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH