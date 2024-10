Zelestra übernimmt Rostocker EE-Unternehmen East Energy

Die Rostocker East Energy hat einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Die spanische Zelestra übernimmt die Beteiligung von Crop Energies und weitere Anteile.

Das auf erneuerbare Energien spezialisierte Unternehmen Zelestra hat über seine deutsche Geschäftseinheit eine Mehrheitsbeteiligung an der East Energy GmbH erworben. Dabei handelt es sich laut Mitteilung um einen Entwickler innovativer, nachhaltiger Energielösungen mit Sitz in Rostock. Konkret erwerbe Zelestra die 25%ige Beteiligung der CropEnergies sowie weitere Anteile der East Energy Verwaltungs GmbH. Auf diese Weise werde das Unternehmen Mehrheitsinhaber von East Energy.



Die Partnerschaft mit East Energy sei ein wichtiger Meilenstein für Zelestras Geschäftseinheit in Deutschland. Denn sie ergänze die organischen Wachstumsinitiativen von Zelestra auf dem deutschen Markt strategisch. Das spanische Unternehmen strebt an, zu einem führenden, multitechnologischen, unabhängigen Produzenten erneuerbarer Energien (IPP) in Deutschland zu werden.

2 GW an Projekten

Neben einem erfahrenen Team verfüge East Energy über eine umfangreiche Projektpipeline von mehr als zwei GW an Photovoltaik-, Batteriespeicher-, Onshore-Wind- und Power-to-X-Projekten (grüner Wasserstoff, eMethanol). Durch die Einbindung der Projektentwicklungsexpertise von East Energy werde Zelestra diese Projekte entwickeln, bauen und betreiben.

„Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt für Zelestra in Deutschland dar“, sagt Robert Hienz, CEO von Zelestra Deutschland. „Durch die Verbindung unserer Ressourcen mit dem innovativen Ansatz von East Energy sind wir hervorragend aufgestellt.“



„Wir freuen uns , unsere Kräfte gemeinsam zu bündeln“, ergänzen Dirk Petschick und Dirk Klänhammer, Gründer und Geschäftsführer von East Energy. „Mit Zelestra haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der unsere Vision einer nachhaltigen, multitechnologischen Energiezukunft teilt“.



Und von Georg von Graevenitz, Vorstandsvorsitzender von CropEnergies heißt es: „Wir freuen uns, mit Zelestra einen neuen Partner für East Energy gefunden zu haben, der die geplanten Projekte zeitnah umsetzen wird.“

