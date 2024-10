1Komma5° übernimmt Zewo Energy

Das Fachunternehmen für Solaranlagen und Stromspeicher Zewo Energy in Deggendorf wird Teil von 1Komma5°. Somit ist der Hamburger Systemanbieter nun mit sieben Standorten in Bayern vertreten.

1Komma5° baut seine Präsenz in Bayern aus. Ab sofort wird Zewo Energy, ein regional etabliertes Fachunternehmen für Solaranlagen und Stromspeicher, als 1Komma5° Deggendorf aktiv. Durch diesen Zusammenschluss ist 1Komma5° in Bayern mit insgesamt sieben Standorten vertreten. In diesem Jahr wurde bereits Pfeuffer Haustechnik Teil von 1Komma5° und stärkt als Standort 1Komma5° Würzburg die Region Mainfranken. Im Oktober eröffnet das Unternehmen zudem einen Showroom in der Münchner Innenstadt. 1Komma5° betreibt derzeit 75 Standorte weltweit mit rund 2.400 Mitarbeitenden.

1Komma5° bietet individuell konfigurierbare, nachhaltige Energiesysteme aus Solaranlage, Stromspeicher, Wärmepumpe und Wallbox an, die man über die intelligente Energie-Plattform Heartbeat AI zu einem integrierten Gesamtsystem zusammenschließen kann. Somit können Kundinnen und Kunden ihren Eigenverbrauch optimieren und mit einem dynamischen Stromtarif von 1Komma5° Kosteneinsparungen erzielen.

Timo Wositsch und Patrick Zeitler gründeten Zewo Energy 2020 als Fachunternehmen für Solaranlagen und Stromspeicher in Deggendorf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 30 Mitarbeitende und hat seit der Gründung 2020 mehr als 1.000 Projekte umgesetzt. Das Unternehmen wurde zudem in den Jahren 2023 und 2024 von EUPD Research, einem Marktforschungsunternehmen im Bereich erneuerbare Energien, als „Installateur des Jahres” ausgezeichnet. Allein im Jahr 2023 verbuchte Zewo Energy einen zweistelligen Millionenumsatz. „Mit diesem Zusammenschluss und der Kombination aus Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpe, Heartbeat AI und dem unternehmenseigenen dynamischen Stromtarif wollen wir der regionale Marktführer werden”, sagt Patrick Zeitler.

Mit dem Anschluss an 1Komma5° erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio um Wärmepumpen und kann damit ein Gesamtsystem aus einer Hand anbieten. „Zudem werden wir neue, sichere Arbeitsplätze schaffen und in die Zukunft unserer Kinder investieren”, sagt Timo Wositsch.

