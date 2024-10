Neuer Qualitätsstandard für Solarmodule

Der Solar Module Quality Standard auf Basis der neuen Spezifikation VDE SPEC 90038-1 soll sicherstellen, dass Photovoltaik-Module nach einheitlichen Qualitätskriterien produziert und getestet werden.

Unternehmen der Photovoltaik-Industrie haben den neuen „Solar Module Quality Standard (SMQS)“ entwickelt. Dieser Qualitätsstandard definiert Anforderungen für Solarmodule und soll somit eine langfristige, sichere und ertragreiche Nutzung von Photovoltaik-Anlagen gewährleisten. Basis für den SMQS ist der neue Standard VDE SPEC 90038-1.

„Solarmodule sind das Herzstück jeder PV-Anlage, und eine einheitliche Qualitätsnorm ist längst überfällig“, sagt Monika Leiner, Category Managerin für Solarmodule bei Goldbeck Solar, die an der Entwicklung des SMQS beteiligt war. „Bisher gab es keine einheitliche Vorgehensweise in der Industrie, während die Modulhersteller gleichzeitig einem hohen Kostendruck ausgesetzt sind. Der neue Qualitätsstandard gibt sowohl Herstellern als auch Betreibern eine klare Orientierung und sorgt für maximale Sicherheit in Bezug auf die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit der Module.“

Der SMQS soll den Einkaufsprozess durch klar definierte Anforderungen vereinfachen. Zudem soll er Sicherheit schaffen, dass man die Photovoltaik-Module nach einheitlichen Qualitätskriterien produziert und getestet hat. Ziel ist es, durch die Qualität und Langlebigkeit der Solarmodule, eine sichere und langfristige Energieproduktion zu unterstützen.

Solar Module Quality Standard auf Basis der Spezifikation VDE SPEC 90038-1

Die Spezifikation VDE SPEC 90038-1 ist in drei Teile gegliedert.

Teil 1 definiert Anforderungen an die Herstellung von Solarmodulen und die entsprechende Dokumentation.

Teil 2 legt die Mess- und Prüfverfahren fest, um die Leistungsfähigkeit der Module zu gewährleisten.

Teil 3 gibt den Rahmen für die Produktionsprozesse vor, um die langfristige Qualität sicherzustellen.

„Bei Goldbeck Solar verstehen wir, dass unsere Kunden langfristige Investitionen tätigen und daher maximale Sicherheit in Bezug auf die Leistung und Lebensdauer der Solarmodule erwarten. Der SMQS ist ein entscheidender Schritt, um diese Erwartung zu erfüllen“, sagt Leiner. Den Solar Module Quality Standard hat man in enger Zusammenarbeit von marktführenden Photovoltaik-Unternehmen entwickelt, die insgesamt mehr als 200 Jahre Branchenerfahrung bündeln. Dabei sollen die Anforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktion über den Einkauf bis hin zum Betrieb –vereinheitlicht werden, um möglichst langfristige Energieerträge der Solaranlagen sicherzustellen.

Die Spezifikation VDE SPEC 90038-1 ist unter diesem Link zu finden.

Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH