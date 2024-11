MEAG kauft Batteriepark Metelen

Der Vermögensmanager MEAG erwirbt den Batteriepark Metelen in Nordrhein-Westfalen von der SMA Altenso GmbH. Der 231-MWh-Park soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz gehen

Die MEAG, der Vermögensmanager der des Rückversicherers Munich Re, verwaltet derzeit rund 347 Milliarden Euro, davon 61 Milliarden Euro für private und institutionelle Anleger. Für die Kunden erwirbt die MEAG nun 100 Prozent der Anteile am Batteriepark Metelen in Nordrhein-Westfalen von der SMA Altenso GmbH. Der Batteriepark Metelen ist ein 92,5 MW Leistung und 231 MWh Speicherkapazität ein großes, baureifes Batteriespeicherprojekt (BESS) in Nordrhein-Westfalen. Es soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz gehen.

Die SMA Altenso GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der SMA Solar Technology AG, ist auf Großbatteriespeicher, Wasserstoffanwendungen und hybride Energielösungen spezialisiert und trägt als weltweit führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik aktiv zur Energiewende bei. Als Generalunternehmer und Betriebsdienstleister bleibt SMA Altenso weiterhin mit dem Projekt verbunden. Der Batteriepark Metelen stellt das erste Investment der MEAG in den deutschen BESS-Markt dar. BESS sind entscheidend für die Stabilisierung des Stromnetzes, insbesondere aufgrund des zunehmenden Einsatzes erneuerbarer Energien wie Wind- und Solarenergie, deren Produktion wetterabhängig ist.

Das Energy Team Wirtschaftskanzlei Fieldfisher unter der Leitung von Daniel Marhewka hat die MEAG bei dieser Transaktion rechtlich beraten. Dabei umfasste die Beratung insbesondere die Gestaltung und Verhandlung der Erwerbs-, Errichtungs- und Betriebsführungsdokumentation sowie die Durchführung einer Due Diligence-Prüfung des Batterieparks. Ferner hat der Verkäufer Unterstützung von einem Team der Wirtschaftskanzlei Görg um Jan Schellenberger, Michael Winkelhog und Ruth Büchl-Winter erhalten.

Quelle: Fieldfisher | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH