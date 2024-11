Photovoltaik-Mieterstrom: Full Service-Lösung von Solar Estate

Das Berliner Unternehmen Solar Estate hat sich auf die Umsetzung von Mieterstromprojekten als Full Service-Lösung spezialisiert und setzt die Projekte von der Planung der Photovoltaik-Anlage bis zur EnWG-konformen Stromabrechnung um.

Das im Mai 2023 gegründete Unternehmen Solar Estate macht den staatlich geförderten Mieterstrom zum Geschäftsmodell. Der Mieterstromanbieter will Hauseigentümer:innen helfen, die Hürden bei der Umsetzung und Nachbereitung von Photovoltaik-Mieterstrommodellen zu nehmen. Eigentümer sollen so die Rentabilität von Mieterstrom voll ausschöpfen und Mieter mit günstigem und grünem Strom versorgen können. Solar Estate setzt dabei auf eine eigene Full-Service-Lösung, die ausführliche Planung, Montage der PV-Anlage, EnWG-konforme Stromabrechnung sowie die Anmeldung beim Netzbetreiber und Vertragsgestaltung beinhaltet.

Mit dem Wegfall der EEG-Umlage hat sich laut Solar Estate ein neuer Markt für Mieterstrom-Dienstleister eröffnet. Die meisten Anbieter fokussieren sich laut Unternehmen jedoch nur auf einzelne Bereiche wie Installation, Messkonzepte oder Software. Somit verbleiben viele Aufgaben bei den Hauseigentümern. Bereits kleine Kommunikations- und Abstimmungsfehler können zum Scheitern, Verzögern oder zur Unwirtschaftlichkeit des Projekts führen. Zudem seien viele Solarteure aktuell noch nicht in der Lage, Mieterstrommodelle adäquat abzubilden. Für die Besitzer und Vermieter war es daher nicht attraktiv auf Photovoltaik und Mieterstrom zu setzen. Solar Estate will an dieser Stelle ansetzen und will Hausbesitzer:innen in jeder Phase des Prozesses unterstützen.

Full-Service-Mieterstrom-Lösung von Solar Estate

Die Full-Service-Lösung umfasst:

Schnelle Planung dank Drohneneinsatz und 3D

Montage der PV-Anlage

Installation der Messstelle

Erledigung bürokratischer Angelegenheiten

Kommunikation mit Netzbetreibern

Abwicklung der Stromabrechnung und Vertragsgestaltung

Mit diesem Ansatz soll sich die beanspruchte Zeit von mehreren Monaten auf wenige Wochen reduzieren. Zudem behalten Eigentümer:innen die volle Unabhängigkeit. Denn Solar Estate setzt auf ein Verwaltungsmodell. Eigentümer:innen verfügen so weiterhin über den Strompreis und machen sich nicht langfristig abhängig.

„Um das volle Potenzial des Mieterstrommodells für Hauseigentümer zu entfalten, haben wir bei Solar Estate ein einzigartiges Full-Servicemodell entwickelt“, sagt Noah Nardini, Gründer von Solar Estate. „Dabei werden Mieterstromanlagenaus einer Hand geplant, realisiert und verwaltet. So können wir die Herausforderungen des Mieterstroms bewältigen, ohne den Eigentümern die Kontrolle oder die Gewinne aus dem Stromverkauf zu entziehen.“

Quelle: Solar Estate | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH