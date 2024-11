Seit gut acht Jahren liefern Solarluftkollektoren Wärme zum Beheizen der Antarktis-Forschungsstation Gondwana. Bisher waren keine Reparaturen nötig und die Kollektoren weisen keine Korrosionserscheinungen auf.

Seit 1983 betreibt die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in der Antarktis die Gondwana-Station. Die zunächst nur als einfache Biwak-Hütte eingerichtete Station, ist seit 1988 eine Sommerstation ausgebaut. Sie ist in Container-Bauweise errichtet und umfasst Räume für Reparaturen, Aufenthalt und Arbeit, eine Küche, sanitäre Einrichtungen, eine Generatorstation, eine Seewasser-Aufbereitungsanlage und eine biologische Abwasserreinigung. Im Jahr 2015 erfolgten Reparatur- und Modernisierungsarbeiten, die eine weitere Nutzung für 25 Jahre ermöglichen sollten. Mit den Sanierungsarbeiten an der Energie- und Trinkwasserversorgung und dem Abwasser- und Abfallentsorgungssystems wird die Station seither höchsten Umweltstandards gerecht. Zu den Energiesystemen der Antarktis-Forschungsstation Gondwana gehört auch die Solar-Luftkollektor-Technik von Grammer Solar. Diese sind nun seit acht Jahren erfolgreich im Einsatz.

„Die Erwartungen an die autarken Luftkollektoren von Grammer Solar wurden voll erfüllt und die Systeme haben sich bewährt. So wird unsere Forschungsstation heute mit umweltfreundlicher Sonnenwärme temperiert“, sagt Felix Goldmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). „Sehr schön ist auch, dass die Solarluft-Systeme nach acht Betriebsjahren bisher keine Reparaturen oder Wartung benötigt haben. Einzig die Filter haben wir gewechselt und gelegentlich wurden die Glasscheiben außen von Eis und Schneeablagerungen gereinigt. Die Solarkollektoren schauen trotz der extremen Witterungsbedingungen und salzhaltiger Meeresluft immer noch sehr gut aus und weisen keine Korrosionserscheinungen auf. Die einfache und robuste Luftkollektor-Technik ist für unsere Antarktisstation genau das Richtige.“

Quelle: Grammer Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH