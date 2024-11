Varta: Forschung liefert leistungsstarke und günstigere Lithium-Ionen-Batterien

Das Eco2Lib-Forschungsvorhaben unter Leitung der Varta AG hat neue Energiespeicher entwickelt. Sie sind Dank Siliziumanoden leistungsstärker und zudem günstiger als bisherige Batterien.

Nach Abschluss des europäischen Forschungsprojekts Eco2Lib stehen langlebigere, effizientere und kostengünstigere Lithium-Ionen Batterien zur Verfügung. Das meldet Batterieproduzent Varta, der das Vorhaben geleitet hat. Die neuen Energiespeicher seien insbesondere für Eigenheimbesitzer interessant, die ihren eigenen Solarstrom speichern und nutzen möchten. Zudem ermögliche ein optimierter Recyclingprozess eine umweltfreundlichere Nutzung der Batterien.

„Das EU-geförderte Projekt Eco2Lib hat große Fortschritte bei der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien erzielt, die wir noch vor vier Jahren für nicht realistisch hielten“, sagte Rainer Hald, CTO der Varta AG.

Mehr Speicherleitung durch siliziumbasierte Materialien

Ein zentrales Ergebnis des Projekts ist die Entwicklung von Batteriezellen im Format 21700, die vor allem in der Elektromobilität und Heimenergiespeicherung Anwendung finden. Dabei ermögliche die neu entwickelte Silizium-Anode eine erhebliche Kapazitätssteigerung (>40%) im Vergleich zu herkömmlichen Grafitanoden. Dank der Verwendung von siliziumbasierten Materialien der nächsten Generation sei auch eine Stabilität von über 1.000 Zyklen möglich. Das bedeutet, dass die Batterien mehr Energie speichern und gleichzeitig länger halten können.

Wiederverwertbare Batterien

Am Ende des Lebenszyklus der Batterien ließen sich die Materialien zudem wiederverwerten, was die Kosten für die Herstellung neuer Zellen senke und den Materialaufwand reduziere. Dies führe nicht nur zu günstigeren Batterien für den Verbraucher, sondern trage auch zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen bei.

Die neuen Technologien werden künftig bei Varta direkt in die Entwicklung neuer Generationen von Lithium-Ionen Batterien in unterschiedlichen Zellformaten einfließen.



Das Eco2Lib-Projekt erhielt eine EU-Förderung im Rahmen des Horizon 2020-Programms. Die im Projekt entwickelten Technologien wurden erfolgreich in marktfähige Produkte wie die CoinPower®-Zelle und das „VARTA.wall“-Speichersystem integriert, was den Weg für eine neue Generation von Energiespeichern ebnet und die Nutzung erneuerbarer Energien im Alltag erleichtert.

Das Projektteam bestand aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von verschiedenen renommierten Organisationen, darunter Varta Microbattery (DE), CEA-IRIG (FR), WMG der University of Warwick (UK), Varta Innovation GmbH (AUT), Eura AG (DE), Uppsala Universitet (SE), Materials Center Leoben Forschung GmbH (AUT), VARTA Storage GmbH (DE), Uniwersytet Warszawski (PL) und Accurec Recycling GmbH (DE).

