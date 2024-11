Batterie-Speicher mit 112 MWh startet in Wetzen

In Wetzen in Niedersachsen startet Aquila Clean Energy EMEA mit dem Bau eines großen Batterie-Speichers.

Der Batterie-Speicher soll eine Spitzenleistung von 56 MW und eine Kapazität von 112 MWh haben. Mit der Auslegung auf etwa zwei Stunden Betriebsdauer zielt Aquila Clean Energy auf Arbitrage-Geschäfte auf dem Strommarkt und den Regelenergie-Markt.

Wetzen liegt etwa 40 Kilometer südlich von Hamburg, in einer Region, die laut Aquila gute Voraussetzung für erneuerbare Energien bietet. Das Projekt in Wetzen ist die zweite im Bau befindende BESS-Anlage von Aquila Clean Energy auf dem deutschen Markt, für die das Unternehmen die komplette Beschaffung und die Leitung der Bauphase übernommen hat. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2026 vorgesehen. Insgesamt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben 14 Speicherprojekte mit 900 MW Gesamtleistung in Deutschland im Portfolio, in Europa seien es 4,5 GW. „Der deutsche Markt ist ein Schlüsselmarkt für Batteriespeicher in Europa. Die Nachfrage nach Energiespeicherlösungen zum Ausgleich der schwankenden Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien steigt“, sagt Kilian Leykam, Director of Energy Storage Commercial bei Aquila Clean Energy. Derzeit seien in Deutschland etwa 1 GW an großen Batteriespeichern am Netz, für 2037 gehe die Bundesnetzagentur von 24 GW aus. Auch das Speicher-Unternehmen Kyon setzt auf einen starken Zubau in Deutschland.

Lithium-Eisenphosphat-Zellen von Trina Storage

Aquila Clean Energy nutzt in Wetzen einen Speicher auf Basis von Lithium-Eisenphosphat, in dem weder Nickel noch Kobalt nötig sind. Die Technologie soll im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien mehr Nachhaltigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit bieten. Die Batterie-Zellen und das Gesamtsystem sollen von Trina Storage stammen. Die Bauarbeiten einschließlich der Anschlüsse an das Hochspannungsnetz soll H&MV Engineering leiten.

Aquila Clean Energy gehört zur Aquila Group und realisiert und betreibt seit 2006 Erneuerbare-Energien-Projekte. Insgesamt habe man Projekte mit 2,5 GW in den kommerziellen Betrieb gebracht, so das Unternehmen.

Quelle: Aquila Clean Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH