Projektentwickler Kyon Energy will seine Großbatterien auch selbst betreiben

Das auf die Planung und Umsetzung von Großbatterie-Projekten spezialisierte Unternehmen Kyon Energy erweitert sein Geschäftsmodell. In Zukunft will Kyon Energy die Speicher auch selbst betreiben.

Bisher beschränkte sich die Tätigkeit von Kyon Energy auf Projektentwicklung und der Tätigkeit als EPCM (Engineering, Procurement, Construction und Management) für Großbatterien. In Zukunft will das Unternehmen die Flexibilität aus den Batterien auch selbst vermarkten.

Das erste selbst betriebene Großbatterie-Projekt will Kyon Energy in Dahlem in Nordrhein-Westfalen umsetzen. Der Batteriespeicher soll eine Leistung von 100 MW und eine Kapazität von 200 MWh haben. Die Investition beziffert Kyon Energy mit mehr als 75 Millionen Euro.

Florian Antwerpen, Co-Geschäftsführer von Kyon Energy, sieht darin einen strategischen Meilenstein. Der eigene Betrieb stärke die Position im Markt und helfe, den wachsenden Bedarf an Flexibilität zu bedienen. „Unsere Erfahrung in der Projektentwicklung und unsere technische Expertise ermöglichen es uns, Batteriespeicher effizient zu betreiben und einen Mehrwert für die Energiewende zu schaffen“, so Antwerpen.

Kyon Energy kündigt an, in den kommenden Jahren mehr Speicherleistung zu realisieren, als derzeit am Markt in Betrieb ist. Bisher habe das Unternehmen Batteriespeicher mit 121 MW entwickelt und verkauft. Zudem sei 1 GW an Projekten genehmigt und baureif, die Projektpipeline beziffert Kyon Energy mit 7 GW.

Teile dieser Projekt-Pipeline sollen selbst betrieben werden. Insgesamt sollen so Investitionen in Milliardenhöhe in die deutsche Energieinfrastruktur fließen.

Dabei spielt es auch eine Rolle, dass Kyon Energy Anfang 2024 vom Energiekonzern Totalenergies gekauft wurde. Durch die Übernahme stärke Kyon Energy seine Position auf dem deutschen Markt und könne durch die Weiterentwicklung zum Betreiber einen noch größeren Einfluss auf den Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem ausüben.

Weitere geplante Projekte von Kyon Energy befinden sich zum Beispiel in Großenwiehe in Schleswig-Holstein oder am Umspannwerk Helmstedt in Niedersachsen. Für diese geplanten Projekte hat Kyon bisher keinen Käufer genannt.

