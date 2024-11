Solar Solutions Düsseldorf: globales Angebot kommt in die Region

Am Mittwoch, den 27. November und Donnerstag, den 28. November findet in Düsseldorf die Fachmesse Solar Solutions statt. Sie ist bewusst auf ein regionales Publikum ausgerichtet

In diesem Jahr präsentieren über 250 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen auf gut 27.000 Quadratmetern. Zu den Schwerpunkten der Solar Solutions Düsseldorf gehören Solarenergie, Smart Storage, EV Charging und Green HVAC. Neben der Ausstellung gibt es auch einen Seminarbereich. Dort sollen praxisrelevante Themen in 20-minütigen Vorträgen aufbereitet werden. Themen der Seminare sind unter anderem die Integration Künstlicher Intelligenz, innovativen Marketingstrategien für eine erfolgreichen Zielgruppenansprache und Best-Practice-Beispiele.

Internationale Aussteller, regionales Publikum

Die Solar Solutions Düsseldorf ist Teil der Messereihe Solar Solutions International, zu der unter anderem auch die seit über zwölf Jahren etablierte Solar Solutions Amsterdam gehört. Das Messeformat gibt es seit 2022 in Düsseldorf, seit 2023 in Kortrijk (Belgien) und seit März 2024 in Bremen. Ab 2025 sollen die Standorte Leipzig und Turin (Italien) dazukommen.

Mit ihrem Konzept hebt sich die Veranstaltung bewusst von den großen internationalen Messen ab. Auf der Aussteller-Seite stehen internationaler Hersteller, Vertriebsfirmen und Großhändler. Die Messegäste kommen hingegen aus der Region, zum Beispiel aus dem Handwerk oder der Energieberatung. „Wir präsentieren ausschließlich Endprodukte und konzentrieren uns auf den Handel“, sagt Peter Groot, Geschäftsführer der Solar Solutions International. So soll es möglich sein, an nur einem Tag und ohne hohe Reisekosten einen Überblick über das Angebot zu erhalten. Dass dieses in „nur“ zwei Hallen der Düsseldorfer Messe komprimiert ist, macht diesen Plan realistischer als auf den großen internationalen Branchenmessen.

An jedem der Veranstaltungsorte in Deutschland kooperiert der Messeveranstalter dabei mit den Landesverbänden Erneuerbaren Energien (LEE) der jeweiligen Bundesländer beziehungsweise Regionen. (LEE NRW, LEE Niedersachsen/Bremen, LEE Sachsen). Mit dem Einladungscode eines Ausstellers, eines Branchenpartners oder eines Medienpartners sind die Tickets kostenlos. Ohne Code kosten die Tickets 75 Euro plus Mehrwertsteuer.

Quelle: Solar Solutions | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH