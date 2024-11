Im Oktober ist die Zahl der bewilligten Wärmeerzeuger in der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) leicht gesunken. Damit pendelt sich die Heizungsförderung bei knapp 20.000 Wärmerzeugern pro Monat ein.

Im Oktober 2024 hat die bundeseigene KfW-Bank etwa 19.000 Anträge innerhalb der BEG-Heizungsförderung bewilligt. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) veröffentlicht hat. Somit sanken im Oktober die zugesagten Förderungen erstmals in diesem Jahr (siehe Grafik). Fast alle Förderzusagen gehen über die Grundförderung hinaus. Mehr als 11.000 Bürger:innen erhalten den Klimageschwindigkeitsbonus von 20 Prozentpunkten, weil sie eine alte Gas oder Ölheizung ersetzen. Knapp 11.000 Anträge hat die KfW mit dem Effizienzbonus von 5 Prozentpunkten bewilligt. Dieser betrifft Wärmepumpen, wenn als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird. Der Einkommensbonus von 20 Prozentpunkten für Haushalte mit weniger als 40.000 Euro jährlichen Einkommen griff in mehr als 4.000 Fällen. Da die Boni kombinierbar sind, übertrifft die Zahl der Boni die Gesamtanzahl der Förderzusagen.

Auch im Oktober hat die KfW knapp 15.000 Wärmepumpen in der BEG-Heizungsförderung bewilligt. Somit blieb das Interesse an Wärmepumpen nahezu unverändert hoch. Im Vergleich zum September ist die Zahl der Förderanträge für Biomassekessel aber um mehr als 200 auf nunmehr rund 2.400 gesunken. Bei den Solarthermie-Anlagen lag die Zahl der Anträge bei knapp 600. Anschlüsse an ein Wärmenetz waren im Oktober mit gut 1.000 Anträgen vertreten. Anschlüsse an Gebäudenetze, wasserstofffähige Heizungen und innovative Heizungstechnik sind nur wenig nachgefragt.

Die vom BMWK veröffentlichten Zahlen stellen eine Momentaufnahme dar. Nachträglich kann es noch zu Korrekturen bei den Zahlen kommen. Diese waren im Oktober 2024 nur minimal. Weitere Informationen zu den Konditionen der KfW-Heizungsförderung mit dem Schwerpunkt Solarthermie sind unter diesem Link zu finden.

