Energiemanagement für Wärmepumpen von Alpha Innotec und Novelan

Die AIT-Group kooperiert mit Solar Manager und stattet die Wärmepumpen von Alpha Innotec und Novelan mit einem Home Energy Management System aus. Damit kann die Leistung der Wärmepumpe an die Solarstromproduktion angepasst werden.

Der Wärmepumpenhersteller AIT-Group kooperiert mit dem Schweizer Softwareunternehmen Solar Manager. Ab sofort können Wärmepumpen der Marken Alpha Innotec und Novelan mit Hilfe des Home Energy Management Systems (HEMS) von Solar Manager beitragen, den Stromverbrauch im Haushalt zu optimieren. Durch die Steuerung und Koordination von Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlage, PV-Speicher und Wallbox soll das Energiemanagement ermöglichen, die Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren. Unter Berücksichtigung externer Daten wie Wetterprognosen ist der Haushalt so in der Lage, immer optimal auf die aktuellen Preise und Verfügbarkeiten von Strom zu reagieren. Bei hoher Verfügbarkeit und entsprechend niedrigen Strompreisen priorisiert das System den Verbrauch und die Speicherung von überschüssigem Strom. In Zeiten geringer Verfügbarkeit und hoher Strompreise wird der Verbrauch reduziert und auf den Stromspeicher zurückgegriffen.

„Seit 25 Jahren konzentrieren wir uns auf die Innovation der Wärmepumpentechnik. Diese mit intelligenter Software in das Gesamtsystem Haushalt zu integrieren und flexibel und effizient zu betreiben, ist ein entscheidender Schritt in eine nachhaltige und umweltfreundliche Zukunft“, sagt AIT-Geschäftsführer Marco Roßmerkel. Mit der Einführung flexibler Netzentgelte und dynamischer Stromtarife ab dem kommenden Jahr sind Haushalte mit HEMS in der Lage, noch flexibler auf Strompreisschwankungen zu reagieren und leisten damit gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Stromnetze.

Energiemanagement für Wärmepumpen kann dynamische Stromtarife nutzen

Das Solar Manager Energiemanagement soll einfach installierbar sein und eine Leistungsregulierung für die Wärmepumpen bieten, die der PV-Produktion folgt. Zudem soll es eine optimierte Kühlfunktion enthalten. „So richtet sich die Wärmepumpe nach der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien und günstiger dynamischer Tarife. Zusätzlich stimmt sie sich sogar mit Ladestationen, Elektroautos und weiteren Geräten ab“, sagt Andreas Kuhn, CEO der Solar Manager AG.

Das HEMS ist für alle Wärmepumpen der Marken Alpha Innotec und Novellan verfügbar, die mit dem Luxtronic 2.1 Regler betrieben werden. Zudem lassen sich über eine App Daten wie Kosten und CO 2 -Einsparung in Echtzeit abrufen und überwachen. Ferner ist das System in drei verschiedenen Varianten erhältlich, um sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer:innen anpassen zu können.

Funktionen von Solar Manager im Überblick

Nutzung von dynamischen Stromtarifen

Thermische Speicherung der PV-Energie im Heizsystem durch Erhöhung der Heizkreistemperaturen

Effiziente Speicherung in Pufferspeichern durch Anhebung der Puffertemperatur mittels PV-Strom

Wetterprognosen und Verbrauchsanalyse zur ständigen Optimierung der Energienutzung

Transparenz und Optimierungsvorschläge dank Live-Dashboard

Quelle: AIT-Group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH