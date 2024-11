Solar Heat Europe fordert Unterstützung von neuer EU-Kommission für Solarthermie

Der europäische Solarthermie-Branchenverband Solar Heat Europe fordert von der neuen Europäischen Kommission einen regulatorischen und finanziellen Rahmen, um die Produktionskapazität der Branche bis zum Jahr 2030 verdreifachen zu können.

Die europäische Solarthermie-Branche ist laut Solar Heat Europe bereit, gemeinsam mit der neuen Europäischen Kommission an den anstehenden Herausforderungen zu arbeiten. Die Erschwinglichkeit von Energie und Wohnraum sowie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie seien nur einige der aktuellen Herausforderungen, für die dringende Maßnahmen und ein starkes Kollegium erforderlich sind. Der Solarthermie-Sektor sei bereit, hier eine wichtige Lösung zu bieten. „Angesichts der Tatsache, dass Dan Jørgensen sich mit der Verringerung der russischen Gasimporte und der Bezahlbarkeit von Energie befassen muss, ist die Installation alternativer und ausgereifter Technologien wie der Solarwärme von entscheidender Bedeutung“, sagt Guglielmo Cioni, Präsident von Solar Heat Europe. „Diese einheimische, zuverlässige und erneuerbare Energiequelle wird auch die schwächsten Haushalte vor schwankenden Energiepreisen schützen.“

Solar Heat Europe will neue Kommission unterstützen

Von der EU-Exekutive wird erwartet, dass sie in den ersten 100 Tagen einen Clean Industrial Deal vorlegt. Der europäische Solarthermieverband will die Kommissare Stéphane Séjourné und Teresa Ribera bei ihrer Arbeit zur Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit Europas unterstützen. Er umfasst mehr als 225 produzierende Unternehmen in der EU in seinem Netzwerk. Das unterstreiche die wichtige Rolle, die die Solarthermie-Industrie bei der Ankurbelung der lokalen Wirtschaft in Europa spielt, indem sie Tausende von Arbeitsplätzen schafft und 90 % der Binnennachfrage deckt. Mit den richtigen Anreizen ist der europäische Solarthermie-Sektor in der Lage, seine Produktionskapazität in der EU bis 2030 zu verdreifachen.

„Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zwei der wichtigsten Herausforderungen sind die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Energieversorgungssicherheit, weshalb ein Ausbau einheimischer, erschwinglicher und sauberer Lösungen wie der Solarthermie unerlässlich ist. Die europäische Solarthermie ist bereit, das Ziel einer Verdreifachung der Solarthermiekapazität in Europa bis 2030 zu erreichen“, sagt Cioni.

Zudem ergänzt Valérie Séjourné, Geschäftsführerin von Solar Heat Europe: „Wir appellieren an die politischen Entscheidungsträger auf EU- und nationaler Ebene, einen förderlichen regulatorischen und finanziellen Rahmen zu schaffen, um die Akzeptanz von Solarwärme durch lokale Regierungen, Bürger und industrielle Nutzer zu beschleunigen. Der Wettlauf um das 90%-Ziel für 2040 muss weitergehen, und wir werden konstruktiv mit dem neuen Kollegium zusammenarbeiten, um unsere europäische Industrie zu schützen und allen zu helfen, von unserer nachhaltigen und erneuerbaren Wärmequelle zu profitieren.

Politische Empfehlungen von Solar Heat Europe für die neuen EU-Entscheidungsträger sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: Solar Heat Europe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH