Valérie Séjourné neue Geschäftsführerin von Solar Heat Europe

Der europäische Solarthermie-Branchenverband Solar Heat Europe hat Valérie Séjourné zur neuen Geschäftsführerin ernannt.

Solar Heat Europe, der Branchenverband, der den Sektor der solaren Wärme- und Kälteerzeugung in Brüssel vertritt, hat die Ernennung seiner neuen Geschäftsführerin Valérie Séjourné bekannt gegeben. Séjourné löst Pedro Dias ab. Dieser Wechsel findet laut Verband zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Energiewende statt. Denn die Dekarbonisierung des Wärme- und Kältesektors im Einklang mit dem Fit for 55-Paket, RePowerEU, der EU-Solarenergiestrategie und dem Green Deal-Industrieplan sei dringend erforderlich.

Mit bereits mehr als 10 Millionen installierten solarthermischen Dachanlagen auf Wohngebäuden in Europa verfügt der Solarthermie-Sektor über ein beträchtliches Wachstumspotenzial. Die Branche kann Lösungen für die Bereitstellung erneuerbarer Wärme in einer Vielzahl weiterer Anwendungen von Geschäftsgebäuden wie Hotels, Krankenhäusern, Freizeitzentren, Einkaufszentren bis hin zu Großanlagen für Fernwärmenetze und Industrien wie Zellstoff und Papier, Lebensmittel und Getränke, Textilien oder Chemikalien liefern.

Guglielmo Cioni, Vizepräsident von Solar Heat Europe, sagt: „Jetzt ist die Zeit zu wachsen. Es werden Billionen von Euro investiert, und es findet eine tektonische Verschiebung in der Art und Weise statt, wie wir Wärme erzeugen und nutzen. Die Solarthermie muss ein sichtbarer und strategischer Teil der Lösung sein. Wir freuen uns sehr, mit Valérie in diesem entscheidenden Moment zusammenzuarbeiten, um die volle Verbreitung der Solarthermie in Europa und weltweit voranzutreiben.“

Valérie Séjourné bringt als Geschäftsführerin von Solar Heat Europe 25 Jahre Erfahrung mit

Valérie Séjourné hat einen Kommunikations- und Marketinghintergrund und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in einem etablierten paneuropäischen Industrieverband in Brüssel. Dort leitete sie viele nachhaltigkeitsbezogene Projekte, machte aber auch Kommunikation, Stakeholder-Engagement und Lobbyarbeit für viele verschiedene Zielgruppen (B2B, B2C). Zu Beginn ihrer Karriere sammelte sie außerdem wertvolle Erfahrungen bei Ademe, der französischen Agentur für die Energiewende.

Pedro Dias, Generalsekretär von Solar Heat Europe seit 2014, wird weiterhin zu den Aufgaben und Zielen des Verbandes beitragen. Er wird als Policy Director die Interessenvertretung des Verbandes leiten. Costas Travasaros, Präsident von Solar Heat Europe, sagt: „Im Namen des Vorstands und der gesamten Mitgliedschaft möchten wir Pedro herzlich für sein enormes Engagement für Solar Heat Europe während dieser vielen Jahre danken. Seine Leidenschaft für unsere Branche hat uns dabei geholfen, härtere Zeiten für den Sektor zu überstehen. Und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die dazu beigetragen haben, die europäische Solarthermie-Industrie wieder auf den Wachstumspfad zu bringen und als strategische Netto-Null-Technologie anerkannt zu werden“.

