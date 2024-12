Belectric: 114-Megawatt-Photovoltaik-Solarpark Borrentin in Betrieb

Mit der Inbetriebnahme des 114-Megawatt-Solarparks bei Borrentin in Mecklenburg-Vorpommern erhöht sich die von Belectric errichtete Gesamtleistung in Deutschland auf mehr als 1,2 GW.

Der EPC-Dienstleister Belectric, Mitglied der Elevion Group hat einen Photovoltaik-Solarpark für seinen Kunden Encavis in Betrieb genommen. Encavis ist ein unabhängiger Produzenten von Strom aus erneuerbaren Energien. Dabei hat der neue Photovoltaik-Solarpark bei Borrentin in Mecklenburg-Vorpommern eine Leistung von 114 Megawatt. Durch die Fertigstellung des Solarkraftwerks erhöht sich die von Belectric errichtete Gesamtleistung in Deutschland auf mehr als 1,2 Gigawatt.

„Wir sind stolz, dass es uns gemeinsam mit unserem Partner Encavis und allen Beteiligten gelungen ist, unser Großprojekt in Borrentin nach so kurzer Bauzeit in Betrieb zu nehmen. Insgesamt stehen wir nun bei mehr als 1,2 Gigawatt errichteter Solarleistung in Deutschland. Von Belectric gebaute Solarkraftwerke haben damit deutschlandweit in etwa die Nennleistung eines Kernkraftwerks“, sagt Thorsten Blanke, Geschäftsführer von Belectric.

121 Gigawattstunden jährlich vom ehemaligen Acker

Die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage soll jährlich rund 121 Gigawattstunden Solarstrom produzieren, mit denen Encavis ein Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge versorgen will. Ferner sieht Beletric die kurze Bauzeit vom Photovoltaik-Solarpark Borrentin als Beweis für eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, die von den Belectric-Mitarbeitenden auf und abseits der Baustelle über die Gemeinde Borrentin und den Grundstücksinhaber bis hin zum Kunden Encavis reicht.

„Gemeinsam mit Belectric, der Gemeinde Borrentin und dem Grundstücksinhaber haben wir dieses Projekt mit 200.000 installierten Solarmodulen auf einer Fläche von 135 Fußballfeldern realisiert und dabei alle Herausforderungen partnerschaftlich gemeistert“, sagt Mario Schirru, CIO/COO bei Encavis. „Unsere Erzeugungskapazität aus Wind- und Solarenergie in Deutschland erhöht sich damit auf 700 MW. Damit kommen wir unserem Ziel, bis 2027 7 GW Erzeugungskapazität in Europa ans Netz anzuschließen, einen deutlichen Schritt näher.“

Quelle: Belectric | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH