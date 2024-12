Daimler Truck liefert erste E-LKW aus Serienfertigung aus

Das Mercedes-Benz Spinoff Daimler Truck hat die ersten E-LKW aus der Serienfertigung an Kunden in Deutschland ausgeliefert.

Der Nutzfahrzeugproduzent Daimler Truck will die ersten batterielektrisch angetriebenen LKW aus der Serienfertigung noch bis Jahresende an Kunden ausliefern. Das teilte das Unternehmen aus Stuttgart mit. Demnach seien nach dem Serienstart des Mercedes-Benz eActros 600 Ende November im Werk Wörth nun die ersten Kundenauslieferungen erfolgt. Bis Jahresende übergebe das Unternehmen rund 50 batterie-elektrische Fernverkehrs-Lkw an Kunden in Deutschland. Ausschlaggebend für die Auslieferung der Fahrzeuge noch in diesem Jahr ist insbesondere die Förderung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr für Kunden innerhalb Deutschlands. Die Fahrzeuge gehen zunächst zum Großteil als Vorführfahrzeuge an Niederlassungen und Händler.

„Mit seiner 500 km Reichweite als 40-Tonner ohne Zwischenladen ist der eActros 600 ein echter Gamechanger für die Elektrifizierung des Langstreckenverkehrs.“ Das sagte Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services Mercedes-Benz Trucks. „Mit seiner sehr hohen Energieeffizienz wird der eActros 600 für Flottenbetreiber zudem profitabel sein. Der Lkw-Fernverkehr macht in Europa rund zwei Drittel der CO2-Emmissionen des schweren Straßengüterverkehrs aus.“

Staatliche Förderung für schwere Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben

Die Kunden erhielten für den Kauf der nun ausgelieferten eActros 600 jeweils Zuwendungen aus der Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur (KsNI) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Die Förderrichtlinie wird von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) koordiniert, Anträge werden durch das Bundesamt für Logistik und Mobilität bewilligt.

Die Batteriekapazität des eActros betrage ferner rund 600 Kilowattstunden. Ferner verfüge das Fahrzeug über eine effiziente elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung.

Quelle: Daimler Truck | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH