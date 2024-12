MVV vermarktet Regelleistung von Windparks an Land

Die Mannheimer MVV steigt in die Vermarktung von Sekundärregelleistung aus Windparks an Land ein. Durch die Dienstleistung zur Stabilisierung des Stromnetzes können Betreiber zusätzliche Einnahmen generieren.

Die Handelsgesellschaft der MVV, MVV Trading, bietet die Vermarktung von Regelleistung von Onshore-Windparks an. Wie das des Mannheimer Energieunternehmen mitteilte, hat es erste Verträge zur Vermarktung der Sekundärregelleistung aus Onshore-Windparks geschlossen. Damit bietet das Unternehmen Betreibern von Windparks die Möglichkeit, eine zusätzliche Einnahmequelle zu erschließen. Mitte November 2024 habe das Unternehmen die Präqualifikation für den ersten Onshore-Windpark beantragt. Dieser hatte zuvor seine Fähigkeit zur Erbringung negativer Sekundärregelleistung gezeigt. Die Vermarktung von Sekundärregelleistung aus Onshore-Windparks sei ein wichtiger Schritt bei der Integration der Erneuerbaren Energien in den deutschen Strommarkt. Gleichzeitig kann MVV Trading damit eine neue Dienstleistung für das Netz anbieten, die so bislang noch nicht existierte.

„Mit den ersten Kundenverträgen und der weit fortgeschrittenen Präqualifikation für die Vermarktung von Sekundärregelleistung aus Windenergie haben wir einen Meilenstein erreicht“, sagt Dr. Jan Brübach, Geschäftsführer Markt der MVV Trading GmbH. „Dabei konnten wir unsere Erfahrung n der Direktvermarktung von Erneuerbaren Energien und der langjährigen Vermarktung von Regelenergie in den deutschen Regelzonen zu einem neuen Produkt für unsere Kunden kombinieren“, ergänzt Stephan Erling, Manager Regelenergievermarktung bei MVV Trading.

Das Unternehmen vermarkte seit über zehn Jahren Erneuerbare Energien-Anlagen mit den Schwerpunkten Wind sowie Photovoltaik und bewirtschaftet aktuell ein Portfolio von rund 6 Gigawatt (GW). Weiterhin sei MVV Trading deutschlandweit mit einem Portfolio von über 1 GW präqualifizierter Leistung als Regelenergievermarkter aktiv.

