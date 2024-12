Sempergreen vertreibt PV-Module für Gründächer von Over Easy

Sempergreen vertreibt künftig europaweit PV-Module von Over Easy Solar. Die vertikalen bifazialen Module sind für die Kombination mit Gründächern konzipiert.

Die niederländische Sempergreen ist eine Partnerschaft mit Over Easy Solar über PV-Module für Gründächer eingegangen. Es geht um den Vertrieb der PV-Module des norwegischen Unternehmens. Die vertikalen bifazialen Module von Over Easy Solar seien speziell für eine effiziente Kombination mit Gründächern gedacht. Sempergreen selbst sei ein Anbieter von Gründächern, grünen Wände und Bodendecker, teilte Innovation Norway mit. Die Niederländer fungierten damit als Vertriebspartner der PV-Module für ganz Europa.

Die vertikalen PV-Einheiten von Over Easy Solar seien leicht und effizient. Mit einem Gewicht von 11 kg/m² benötigen die Module weder Ballast noch mechanische Befestigung. Das leichte Design erlaube somit ein komplettes Solar-Gründachsystem mit einem Gesamtgewicht von nur 51 kg. Damit böten Over Easy und Sempergreen das leichteste Solar-Gründachsystem auf dem Markt.

Doppelter PV-Nutzen

Die vertikalen PV-Module von Over Easy Solar sorgten ferner dafür, dass Pflanzen und Solarmodule sich gegenseitig ergänzen. Die Pflanzen reflektieren Sonnenlicht auf die Solarmodule (Albedo-Effekt) und kühlen das Dach, was die Energieproduktion der PV-Lösung deutlich steigere. Durch das vertikale Design profitiere das Gründach selbst von der teilweisen Beschattung durch die Module, erhalte ausreichend Licht und Regenwasser und bleibe leicht zu pflegen.

Trygve Mongstad, Gründer und CEO von Over Easy Solar: „Die Partnerschaft mit Sempergreen wird zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen, indem sie das Potenzial urbaner Dächer maximiert. Gemeinsam bieten Over Easy Solar und Sempergreen die Bausteine für zukunftssichere und doppelt nachhaltige Dächer für bestehende und neue Gebäude.“

Die vertikalen bifazialen Solarmodule von Over Easy Solar erfassen Licht auf beiden Seiten. Dies führt zu einem besonders hohen Energieertrag während des Tages. Durch die vertikale Anordnung und die zweiseitigen Paneele wird zudem eine gleichmäßigere Energieverteilung erreicht, was die Gefahr einer Überlastung des Stromnetzes verringert und Energie auch in Zeiten höherer Strompreise liefert. Dieses besondere Energieproduktionsprofil mit zwei Spitzenproduktionszyklen pro Tag, mehr produktiven Stunden und guter Leistung bei Winterbedingungen hebe das Over Easy Solar-System ab.

Kai van Gool, Business Development Manager bei Sempergreen, erklärt: „Gründächer und Solardächer müssen sich nicht länger beeinträchtigen. Jetzt ist es noch einfacher, Dächer optimal nachhaltig zu gestalten, indem beide Lösungen kombiniert werden. Dies führt nicht nur zu einer grüneren Lebensumgebung und einer Steigerung der Biodiversität, sondern erhöht auch den Wert des Gebäudes.“

Quelle: Innovation Norway | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH