Prüfhelden bietet Thermografie von Photovoltaik-Anlagen per Drohne an

Mit Drohnen soll die Überprüfung von Freiflächen-Solarparks oder Aufdach-PV-Anlagen leichter und schneller gehen, verspricht der Dienstleister Prüfhelden.

Prüfhelden, ein Anbieter von elektrischen Prüfungen und Sicherheitslösungen, bietet nun auch die Thermografie-Inspektion auch von Photovoltaik-Anlagen mit einer Infrarot-Drohne an. „Mit der Einführung der Thermografie-Inspektion von PV-Anlagen mit IR-Drohnen setzen wir einen neuen Standard in der Branche“, sagt Michael Rakow, Gründer von Prüfhelden. „Unsere Kunden profitieren von einer schnelleren, sichereren und genaueren Inspektionsmethode, die die Leistung ihrer PV-Anlagen optimiert.“

Die IR-Drohne kann laut Prüfhelden bei der Thermografie auch kleinste Temperaturunterschiede in der Photovoltaik-Anlage erkennen. Die sogenannten Hotspots können auf Defekte oder ineffiziente Bereiche der Photovoltaik-Anlage hinweisen.

Zugleich sei die Inspektion per Drohne schneller und weniger aufwändig als manuelle Inspektionen. Das soll zu geringeren Ausfallzeiten führen, da Fehler schneller erkannt werden könnten. Sofern es in einer Anlage gefährliche oder schwer zugängliche Bereiche gibt, bringt die Thermografie per Drohne gegenüber einer Begehung auch ein Plus an Sicherheit. Dieser Punkt könnte bei Aufdach-Solaranlagen relevant sein.

Die gesammelten Daten werden detailliert analysiert und in umfassenden Berichten zusammengefasst, so Prüfhelden. Die Berichte sollen auch Handlungsempfehlungen enthalten. Indem man so Probleme früh erkennt, ließen sich teure Reparaturen und Ausfälle vermeiden. Das mache das Verfahren kosteneffizient.

Prüfhelden mit Sitz in Westkappeln ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen und auf elektrische Prüfungen und Sicherheitslösungen spezialisiert. Neben Photovoltaik-Anlagen prüft das Unternehmen auch Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und andere elektrische Anlagen.

Das Start-up Solevi bietet ebenfalls eine Inspektion von Photovoltaik-Anlagen per Drohne an und setzt dabei auf die Elektrolumineszenz.

Quelle: Prüfhelden | © Solarthemen Media GmbH