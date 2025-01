Gewerbliche Aufdach-PV-Anlagen: Berenberg finanziert Enviria-Projekte

Für den Bau der deutschen Pipeline von Enviria für gewerbliche und industrielle Aufdach-Solaranlagen, hat die Hamburger Privatbank Berenberg eine Unitranche-Finanzierung in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro vermittelt.

Die von der Privatbank Berenberg beratenen Green Energy Debt-Fonds stellen Enviria, einem Anbieter von gewerblichen und industriellen Aufdach-Photovoltaik-Anlagen, eine Unitranche-Finanzierung in Höhe von bis zu 60 Millionen Euro bereit. Diese Transaktion ist ein wichtiger Schritt zur Realisierung der größten Pipeline für Aufdach-Solaranlagen in Deutschland.

Das geplante Portfolio umfasst 84 Projekte und kann dank einer schlanken und effizienten Vertragsstruktur flexibel auf bis zu 150 Projekte erweitert werden. Alle Projekte sind durch einen EEG-Tarif gemäß dem Erneuerbare-Energien-Gesetz abgesichert und tragen so langfristig zu einer nachhaltigen Energieversorgung bei.

Die Finanzierung ist soll es Enviria ermöglichen, die eigenen Wachstumsziele schneller zu realisieren. Insbesondere die laut Berenberg auf die Transaktion maßgeschneiderte Due-Diligence-Struktur sowie die flexiblen Auszahlungs- und Rückzahlungsmodelle soll Enviria helfen, die Entwicklung und den Ausbau der Aufdachanlagen schneller voranzutreiben. Zudem soll die Struktur eine strategische Optimierung erlauben, um eine langfristige Projektfinanzierung zum bestmöglichen Zeitpunkt nach Inbetriebnahme der verschiedenen Anlagen abzuschließen.

An Enviria beteiligte sich der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock mit über 200 Millionen Dollar. Somit bestätigte das laut Berenberg erst kürzlich die Werthaltigkeit und das Wachstumspotenzial des Geschäftsmodells.

Erste Finanzierung von Berenberg für Aufdach-Photovoltaik

Für Berenberg ist es die erste Finanzierung für gewerbliche und industrielle Aufdach-Solaranlagen. Im Bereich Solarkraftwerke auf Freiflächen ist die Bank schon länger aktiv. „Mit unseren flexiblen Übergangsfinanzierungen, die sich auch für komplexere, heterogene sowie kleinteiligere Projektportfolios eignen, unterstützen wir Enviria dabei, relevante Portfoliogrößen für Langfristfinanzierer zu erreichen, den idealen Zeitpunkt einer Langzeitfinanzierung abzustimmen und in der Zwischenzeit bereits die Anlagen zu bauen und in Betrieb nehmen zu können.“, sagt Torsten Heidemann, Head of Infrastructure und Energy von Berenberg.

Ferner ergänzt Alejandro Garrido, Head of Corporate und Project Finance von Enviria: „Diese Transaktion markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Envirias Wachstumskurs und stärkt die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiter. Durch die Nutzung hochwertiger Assets festigen wir unsere Position als führender Akteur in Deutschland und etablieren uns als zentraler One-Stop-Shop für gewerbliche und industrielle Solarlösungen.“

Einige der Aufdach-Solaranlagen produzieren bereits grünen Strom. Ferner soll das gesamte Portfolio sollvoraussichtlich bis Ende 2025 vollständig ans Stromnetz angeschlossen werden.

Quelle: Berenberg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH