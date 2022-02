Die Privatbank Berenberg beteiligt sich mit dem Berenberg Green Energy Junior Debt Funds an der Finanzierung der Solarparks La Huella und Montalto di Castro. Die Akquisitionen sind die ersten Investitionen einer großen Transaktions-Pipeline der CCE Holding in Chile und Italien.

Berenberg und die CCE Holding beginnen ihre Zusammenarbeit mit zwei Transaktionen. Die eine umfasst die Kauf- und Errichtungskosten des baureifen italienischen Photovoltaik-Solarparks „Montalto di Castro“. Die andere die Kosten für die Übernahme des operativen chilenischen Solarparks „La Huella“ durch die CCE Holding. Beide Photovoltaik-Transaktionen finanziert die Berenberg Green Energy Junior Debt Funds gemeinsam mit der Ärzteversorgung Thüringen, dem Investor der CCE Holding. Berenberg agiert als Anlageberater des Fonds.

Der kürzlich in Betrieb genommene Solarpark La Huella liegt in der Atacama Wüste in Chile. Er hat eine Leistung von 87 MW. Die Sonneneinstrahlung in Äquatornähe ist eine der höchsten auf der Welt und liefert ganzjährig hohe Erträge. Das Photovoltaik-Kraftwerk haben die Gesellschafter der CCE Holding bereits final entwickelt und errichtet. Finanziert hat das gesamte Projekt die Ärzteversorgung Thüringen, die auch Gesellschafter der CCE Holding ist. Der Photovoltaik-Solarpark Montalto di Castro liegt in der Region Latium in der Mitte Italiens und wird mit einer Leistung von 41 MW errichtet. Der Bau des in zwei Teilparks unterteilten Projekts, das die Gesellschafter der CCE Holding entwickelt haben, soll im ersten Quartal 2022 beginnen. Er soll bis spätestens Mitte des Jahres 2023 abgeschlossen sein. Beide Solarparks liefern durch die gegensätzlichen Sommer- und Winterperioden eine natürliche Absicherung der Erträge im Portfolio.

Berenberg tritt in chilenischen Photovoltaik-Markt ein

Die Projekte erreichten im Dezember 2021 zeitgleich Financial Close. Sie bedeuten neben einer weiteren Projektfinanzierung in Italien den Markteintritt in Chile für die Berenberg Green Energy Fonds. Die Akquisitionen von La Huella und Montalto di Castro sind die ersten Investitionen einer großen Transaktions-Pipeline der CCE Holding in Chile und Italien.

„Wir freuen uns, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit CCE Holding parallel mit zwei Projekten zu beginnen. Und gemeinsam den Markteintritt in Chile zu schaffen“, sagt Torsten Heidemann, Head of Infrastructure & Energy von Berenberg. „Für die von uns aufgelegten Fonds ist La Huella das erste Projekt in Südamerika, und der chilenische Markt ist insbesondere durch seine PPA Strukturen für uns und unsere Investoren interessant. Auch in Italien entwickelt sich der Markt für Photovoltaik-Projekte wie Montalto di Castro nach Auslaufen des staatlichen Einspeisetarifs sehr gut weiter und stellt für uns ebenso einen attraktiven Zielmarkt dar. Im letzten Jahr haben wir allein in Italien insgesamt sechs Projekte finanziert.“

