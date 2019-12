Chile: Photovoltaik-Solarpark La Huella gestartet

In der Region Coquimbo rund 400 Kilometer nördlich von Santiago haben die Bauarbeiten für den Photovoltaik-Solarpark La Huella begonnen. Die 87-Megawatt-Anlage wird einachsig nachgeführt.

Mit einem Spatenstich hat die Clean Capital Energy Group (CCE Group) Ende November den Bau vom Photovoltaik-Solarpark La Huella in Chile gestartet. Zu den Teilnehmern der offiziellen Grundsteinlegung zählten neben den Projektverantwortlichen der CCE-Gruppe und des mit dem Bau beauftragten spanischen Baukonzerns, OHL (Obrascón Huarte Lain), zahlreiche Senatoren, Abgeordnete und Bürgermeister aus der Region.

Damit beginnt die circa einjährige Realisierungsphase der 87-Megawatt-Anlage, die ab dem vierten Quartal 2020 rund 220 Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen wird. Das mit Glas-Glas-Modulen bestückte einachsig nachgeführte Photovoltaiksystem wird auf einer Gesamtfläche von 145 Hektar in der Region Coquimbo rund 400 Kilometer nördlich von Santiago installiert. Neben dem Photovoltaik-Solarpark La Huella hat sich die CCE drei weitere Photovoltaik-Großprojekte in Chile mit einer Leistung von insgesamt ca. 230 Megawatt gesichert und plant diese bis 2022 ans Netz zu nehmen. CCE ist bereits seit 2015 in Chile aktiv und hat die Entwicklung eines 500 MW-Portfolios finanziert, aus dem bereits zwei 100-Megawatt-Anlagen erfolgreich realisiert wurden.

Weltweit höchster Photovoltaik-Ertrag

„Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt und freuen uns nun auf den Baubeginn vor Ort, denn die Anlage La Huella ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Chilegeschäft“, erklärt CCE Group Geschäftsführer, Martin Dürnberger. Anders als die meisten Projekte in Chile wird der Photovoltaik-Solarpark La Huella ohne Bankenbeteiligung und vorerst ohne Stromliefervertrag finanziert. Für die Realisierung des rund 300 MW-Projektportfolios wurde ein Joint Venture mit einer deutschen Pensionskasse gegründet. „Kommerziell ist dies die deutlich bessere Lösung“, erklärt Dürnberger und ergänzt: „Dieses CCE-Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt, den Ausbau der Solar-Energiegewinnung in Chile voranzutreiben, denn Chile hat weltweit die höchste Sonneneinstrahlung und damit den höchsten PV-Ertrag.“

