Windenergie: Nordex meldet neue Aufträge aus Kanada und Türkei

Nordex hat im Jahr 2024 einen Auftragseingang von 1 GW aus der Türkei erhalten. Auch in Nordamerika konnte das Unternehmen die Marke von 1 GW übertreffen.

Die Nordex Group hat im vierten Quartal 2024 Aufträge über insgesamt 97 Windenergieanlagen aus der Türkei erhalten. Die Aufträge mit einer Gesamtleistung von 638 MW umfassen auch Serviceverträge für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Mit diesen Aufträgen erzielte die Nordex Group 2024 in der Türkei einen Auftragseingang von 1 GW.

Die Türkei hat sich kürzlich zum Ziel gesetzt, den Ausbau von Wind- und Solarenergie bis 2035 auf 120.000 MW zu vervierfachen. Ankara will dabei unter anderem die Genehmigungszeiten auf zwei Jahre verkürzen. Hintergrund ist der stark gestiegene Stromverbrauch in der Vergangenheit und der erwartete zunehmende Stromverbrauch in den kommenden Jahren, da man fossile Energieträger durch Elektrizität ersetzen will. Die Nordex Group ist eigenen Angaben zufolge mit über 30 % Marktanteil seit 2017 Marktführer für Windenergieanlagen im Land.

Nordex erhält Aufträge über 1 GW in Nordamerika in 2024

Ende Dezember 2024 hat Nordex auch Aufträge über 36 Turbinen des Typs N163/6.X aus Kanada erhalten. Die Windenergieanlagen der Delta4000-Serie sind für Projekte in Nova Scotia bestimmt. Somit liefert Nordex die Turbinen mit einer Nennleistung von je 7 MW ab Frühjahr 2026 auf 118 Meter hohen Stahlrohrtürmen. Um eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen während der kalten Winterzeit in Nova Scotia zu gewährleisten, wird das Unternehmen die Turbinen als Kaltklimavariante ausliefern und mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System für Rotorblätter ausstatten.

„Mit diesen neuen Aufträgen hat die Nordex Group im Jahr 2024 die Marke von 1 GW Auftragseingang in Nordamerika überschritten. Dieser Anstieg um 350 % gegenüber dem Vorjahr zeigt das anhaltende Wachstum von Nordex auf dem nordamerikanischen Markt. Mit dem Hochlauf der Produktion in unserem Werk in West Branch in Iowa im Jahr 2025 sind wir gut aufgestellt, diesen Erfolg fortzusetzen“, sagt Manav Sharma, CEO der Division North America der Nordex Group.

In Deutschland hatte das Unternehmen zuletzt Auftragseingänge von UKA über 540 MW, von Denker Wulf über 148 MW und WPD über 50 MW verzeichnet.

Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH