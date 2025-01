Elevion setzt KI für Photovoltaik im Gewerbe ein

Die Elevion Gruppe bietet ein KI basiertes Beratungstool an, um PV-Gewerbeanlagen zügig zu planen. Es funktioniert über einen Chat.

Das Startup Elevion Green hat ein Programm entwickelt, das mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) bei der Planung von Photovoltaik im Gewerbe unterstützt. Das auf KI basierende Beratungstool nennt sich Elevi. Es bietet die Möglichkeit, im Chat-Format personalisierte Informationen zu Kosten, Energieeinsparungen und gesetzlichen Anforderungen zu erhalten. So lassen sich laut Firmenmitteilung Photovoltaikanlagen auf Gewerbedächern rund um die Uhr und sofort planen.

Ein solch niedrigschwelliges Angebot zur PV-Planung auf Gewerbedächern tue Not. Denn in Deutschland würden PV-Anlagen zur Energiegewinnung bisher nur zu rund 10 Prozent genutzt, so Elevion mit Verweis auf externe Quellen.

„Unsere KI beantwortet die wichtigsten Fragen rund um Photovoltaik präzise, verständlich und rund um die Uhr“, sagt Florian Resatsch, CEO von Elevion Green. „Damit erleichtern wir Unternehmen, die für ihre Gewerbedächer PV-Lösungen suchen, den ersten Schritt zu einer klimafreundlichen und wirtschaftlich sinnvollen Energieversorgung.“

Das KI-Tool Elevi kombiniere dabei moderne Sprachmodelle (LLMs) mit dem direkten Zugriff auf die interne Wissensdatenbank von Elevion Green. Technisch handele es sich um Retrieval Augmented Generation (kurz: RAG). Elevi beantworte dabei nicht nur allgemeine Fragen zu Photovoltaik und PV-Anlagen, sondern geht auch auf unternehmens- und branchenspezifische Anliegen ein.

Zu den zentralen Funktionen des Tools gehörten:

Datenanalyse: Bestehende Daten aus der Stromrechnung werden übernommen und analysiert.

Bestehende Daten aus der Stromrechnung werden übernommen und analysiert. Kostensimulation: Unternehmen erhalten in wenigen Sekunden eine Einschätzung zu Ersparnissen und Autarkiegrad.

Unternehmen erhalten in wenigen Sekunden eine Einschätzung zu Ersparnissen und Autarkiegrad. Regulatorik im Blick: Das System berücksichtigt nationale Vorgaben.

„Die KI ist so konzipiert, dass sie den anfragenden Unternehmen direkt Mehrwerte liefert, aber auch unserem Vertriebsteam die Arbeit erleichtert. Unsere Spezialisten können auf Basis der eingegebenen Informationen im weiteren Verlauf konkrete Angebote und Lösungen erarbeiten“, so Resatsch.

Elevi ist die erste eigenentwickelte KI-Lösung der europaweit tätigen Elevion Group. Die Lösung wurde in der bestehenden Azure-Cloud-Infrastruktur implementiert. Zu Azure ist allerdings zu sagen, dass die Microsoft-Cloud als anfällig für Cyberattacken gilt.

Quelle: Elevion Green | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH