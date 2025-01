Belectric will größten PV-Park der Niederlande bauen

Die zur tschechischen CEZ-Gruppe zählende Belectric hat den Auftrag zu einem 190 MW starken PV-Park in der Provinz Groningen erhalten. Es wäre der größte Solarpark der Niederlande.

Der Projektentwickler Belectric plant den Bau des nach eigenen Angaben größten PV-Parks der Niederlande. Mit einer installierten Leistung von 189 Megawatt Peak (MWp) werde das Vorhaben Eekerpolder zudem der größte, von Belectric in Europa errichtete Solarpark.

Der Park entsteht auf einer Fläche von 249 Fußballfeldern in der niederländischen Provinz Groningen. Von Februar 2025 bis voraussichtlich Mai 2026 will das Unternehmen dort mehr als 300.000 Module installieren. Auftraggaber sei das Unternehmen Novar.

„Wir sind stolz, dass Novar uns den Bau dieses Großprojektes anvertraut hat. Mit mehr als fünf Gigawatt installierter Leistung weltweit und bald fast 500 Megawatt in den Niederlanden unterstreichen wir unsere Rolle als eines der Unternehmen Europas für Freiflächen-PV“, erklärt Thorsten Blanke, Geschäftsführer von Belectric zum größten PV-Einzelvorhaben der Niederlande.

Um trotz ton- und torfhaltiger Böden die Stabilität des Solarparks für seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten, passt Belectric die Unterkonstruktion individuell auf die Gegebenheiten der Fläche an. Zum Einsatz komme ein V-Profil mit einer dreilagigen Beschichtung. So gelinge es, die Struktur vor den aggressiven Bodenbedingungen zu schützen. Nach der Inbetriebnahme der Anlage werde Belectric den Betrieb und die Wartung des Großprojektes in Kooperation mit Novar übernehmen.

Belectric zählt über die Elevion-Gruppe zum tschechischen Energiekonzern CEZ.

Quelle: Belectric | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH