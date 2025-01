Fronius: Cybersorgen real, aber nicht wegen Solarspitzen-Gesetz

Durch das Solarspitzen-Gesetz geht keine neue und zusätzliche Cybergefahr aus, sagt Wechselrichterspezialist Fronius. Gleichwohl bestehen Sicherheitslücken schon heute.

Der österreichische Wechselrichter-Spezialist hat Sorgen wiedersprochen, dass die geplante Energierechtsnovelle – das sogenannte Solarspitzen-Gesetz – die Gefahren für die Cybersicherheit erhöhe. Dabei geht es um eine kritische Einschätzung des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie), das von einem „erheblichen Gefährdungspotential“ durch das von der deutschen Bundesregierung geplante „Solarspitzen-Gesetz“ gesprochen hatte. Hintergrund für die Befürchtung ist, dass ein großer Teil der Wechselrichter in Europa und so auch in Deutschland aus chinesischer Produktion stammt.

Fronius macht darauf aufmerksam, dass das Gefährdungspotential heute schon gegeben ist. Die Solarthemen hatten ebenfalls verschiedentlich über Gefahren für die IT-Sicherheit durch ungeschützte Wechselrichter und anfällige Energiemanagementsysteme berichtet, so zB.: hier und hier. Das heißt, dass Sicherheitslücken durchaus existieren, nicht aber durch die Gesetzesnovelle neu entstehen.

„Wir warnen als einer der größten europäischen Wechselrichter-Hersteller seit Jahren vor der Abhängigkeit von China durch die massenhafte Installation von chinesischen Wechselrichtern in Europa.“ Das sagte Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß, CEO von Fronius International. „Wechselrichter aller Hersteller sind mit dem Internet verbunden und müssen die Fähigkeit haben notwendige (Sicherheits-) Updates von der Ferne empfangen und installieren zu können.“ Das bedeute auch – wie Fälle mit chinesischen Wechselrichtern in den USA gezeigt haben -, dass sich deren Verhalten bis zur Abschaltung verändert lasse. „Dieses Risiko besteht schon heute und hat nichts mit der Flexibilisierung des Stromnetztes durch das Energiewirtschaftsgesetz zu tun“.

Die cloudbasierte Steuerung der Wechselrichter für netzstabilisierende Maßnahmen habe das Unternehmen ferner nach einem internationalen Standard entwickelt und seit über einem Jahr in Australien erfolgreich eingesetzt. Fronius erfüllt sowohl dort wie auch in Deutschland höchste Sicherheitsstandards. Hinzu kommt, dass diese Lösung im Gegensatz zum Roll-Out des Smart Meter Gateway sofort verfügbar sei.

Quelle: Fronius | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH