GridParity: hoch aufgeständerte Agri-PV-Anlage und Getreide

In einem Vogelschutzgebiet in NRW realisiert GridParity eine 2,2 Meter hohe Agri-PV-Anlage mit knapp 1 MW Leistung. Am Standort ist außerdem der Anbau von Getreide geplant.

Der PV-Systementwickler GridParity baut eine Agri-PV-Anlage, die im Einklang mit dem Anbau von Getreide betrieben werden soll. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet sich das Projekt in einem Vogelschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen (NRW). Aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren für die hoch aufgeständerte TrackerPV Anlage in einem Vogelschutzgebiet habe sich der Baubeginn vom Sommer auf November 2024 verzögert. Trotz den dann beginnenden schwierigeren Wetterbedingungen – darunter starker Regen, Schneefall, Eis und heftige Winde – sei der Bau der Anlage weitgehend fertig. Der Projektleiter Marek Seba lobt die herausragende Teamarbeit: „Trotz des schlechten Wetters geht das Projekt voran – ein großes Lob an das gesamte Team mit Michael Kant und Stefan Jatzkowski als Trouble-Shooter vor Ort!“

In unmittelbarer Nachbarschaft der Anlage befindet sich das Haus Düsse, Nordrhein-Westfalens Versuchs- und Bildungszentrum für Landwirtschaft in Bad Sassendorf. Dieses engagiere sich aktiv im Bereich der Agri-Photovoltaik (Agri-PV) und beabsichtige die wissenschaftliche Begleitung des Projektes nach der Fertigstellung im Frühjahr. Es sollen verschiedene Biogetreidesorten wie z.B. Urdinkel angebaut werden. Am Standort sei bereits eine kleine Pilotanlage mit einer Leistung von etwa 17 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) im Einsatz, die zu Demonstrations- und Forschungszwecken dient. Das Projekt wolle aufzeigen, wie hofnahe kleine Trackeranlagen mit unterschiedlichen landwirtschaftlichen Kulturen in Einklang zu bringen sind.

Die Anlage verfügt über folgende Eckdaten: Die auf 2,2 Meter hoch aufgeständerte Tracker-Anlage hat einen Reihenabstand von sieben Metern. Bei einer installierten Leistung von insgesamt 933 kWp kommen semi-transparente Doppelglasmodule mit je 620 Watt Spitzenleistung (Wp) zum Einsatz. Das Unternehmen erwartet ferner eine jährliche Energieproduktion von 1.248.000 Kilowattstunden (kWh). Als Maßnahmen zum Naturschutz sind zudem Biodiversitätsstreifen unter den Modulreihen für eine breite Insektenvielfalt und als Schutzraum für Vögel geplant.

Quelle: GridParity | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

