Neue Wallbox von Mennekes mit 22 kW Ladeleistung

Mit einer neuen 22-kW-Variante seiner Wallbox Amtron 4You 500 bietet Mennekes nun das private Laden zu Hause mit höherer Ladeleistung.

Mennekes, Anbieter von Elektromobilitätslösungen, hat sein Produktportfolio für das private Laden zu Hause um eine Wallbox mit höherer Ladeleistung erweitert. Die Wallboxreihe Amtron 4You 500, die das Laden mit App-Steuerung inklusive Solar- und Abrechnungsfunktion für den Dienstwagen ermöglicht, ist ab sofort auch in einer 22-kW-Version erhältlich.

Mit dieser Variante des Amtron 4You vervollständigt Mennekes sein Produktportfolio für das Laden zu Hause. Somit soll für jedes Ladeszenario im privaten Bereich eine Lösung zur Verfügung stehen. Vom einfachen Laden bis hin zum intelligenten Solarladen inklusive unkomplizierter Dienstwagenabrechnung. Man kann die Wallbox einfach in ein Smart Home integrieren und sie mit Heim-Energiemanagementsystemen führender Hersteller kombinieren. Per App können die Nutzer:innen die verschiedenen Solarladefunktionen steuern. Man kann die Lademodi aber auch per Knopfdruck an der Wallbox selbst auswählen, ohne ein Energiemanagementsystem zu benötigen.

Der Amtron 4You 500 ist wie alle Wallboxen der Produktfamilie auf Wunsch auch inklusive Installationsleistung erhältlich. Die Installation der Wallbox erfolgt dann durch Fachpartner von Mennekes. „Die Amtron-4You-Familie steht für höchste Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Darüber hinaus ermöglichen die Amtron-4You-Wallboxen dank der wechselbaren Front-Cover ein individuelles Ladeerlebnis“, sagt Volker Lazzaro, Geschäftsführer von Mennekes. „Und mit der neuen 22 kW-Variante des Amtron 4You 500 bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ab sofort nicht nur mehr Flexibilität, sondern auch mehr Leistung für das Laden zu Hause.“

Quelle: Mennekes | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH