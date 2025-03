The Smarter E: Gewinner-Shortlist PV, Speicher, E-Mobilität

The Smarter E hat die Shortlist für die Gewinner des Awards 2025 vorgestellt. Im Fokus stehen effiziente PV-Lösungen und Trends bei Speichern und der E-Mobilität.

Der Veranstalter der Messe The Smarter E hat die Shortlist der Finalisten für die diesjährigen Energiewendepreise vorgestellt. Es geht dabei um den The smater E Award 2025. Eine Auszeichnung gibt es in fünf Kategorien. Das sind Photovoltaik, Energiespeicher, E-Mobilität, Intelligent Intregrierte Energie und Besondere Projekte. Die Gewinner erhalten die Auszeichnung am Vorabend von The smarter E Europe, am 6. Mai.

PV: Effiziente Flächennutzung im Fokus

Die Finalisten in der Kategorie Photovoltaics sollen die Trends und Herausforderungen der Zeit widerspiegeln. So bleibe die verfügbare Fläche ein limitierender Faktor beim Ausbau von Photovoltaik. Der Trend der technischen Entwicklungen gehe daher zu Innovationen, die bisher ungenutzten Flächen für PV-Systeme zu erschließen. Beispiele seien besonders leichte PV-Module oder PV-Module mit sehr hoher Bifazialität, die sich für die vertikale Installation eignen.

Vertikale Installationen seien dabei sowohl im landwirtschaftlichen als auch im infrastrukturellen Kontext (etwa an Lärmschutzwänden) interessante Varianten. Bei den Wechselrichtern zielen die aktuellen Trends auf die Integration von weiteren Netzstützungs- und Sicherheitsfunktionen ab, vor allem im Gewerbe- und Industriebereich und bei Freiflächen-PV-Anlagen. Beispiele hierfür sind eine phasengenaue Leistungseinspeisung, die Anschlussmöglichkeit an schwache Netzknoten, netzbildende Funktionen sowie eine verbesserte Überwachung der Kühlung oder des Isolationswiderstands.

Zu den Finalisten zählen 7Secondsolar (Südafrika) mit der Planungssoftwarelösung Autopv, Aevy (Norwegen) mit der Asset Management Plattform Aevy´, Aiko Energy (China) mit dem ABC Infinte PV-Modul, Anhui Huasun Energy (China) mit dem Kunlun Series Ultra-high Bifaciality HJT Solar Modul, Longi Solar Technology (China) mit dem Hi-MO X10 Modul, MBJ Solutions (Deutschland) mit dem Sonnensimulator MBJ Sunlike Lab, Seaward Electronic (Großbritannien) mit dem Prüfgerät PV:1525-IV, Sungrow Power Supply (China) mit dem Stringwechselrichter SG350HX-20, Sunmaxx PVT (Deutschland) mit dem Sunmaxx PX-1 Kombimodul und Weidmüller Interface (Deutschland) mit dem Blitz- und Überspannungsschutz PV Inline.

Trends bei Speichern

Im Heimspeicherbereich sei ein Trend zu Systemen zu erkennen, die modular gestapelt werden können und sich dabei automatisch kontaktieren. Auch die Zahl der Outdoor-tauglichen Geräte nehme zu. Ferner gehe der Trend bei der Zellchemie sehr stark in Richtung Eisenphosphat. Immer größere Einzelzellen reduzierten dabei den Verschaltungsaufwand und Kosten. Der Markt für 4h-Speicher wird bei den Batteriecontainern wichtiger und viele Container wiesen eine maximale Lade-/Entladerate von 0,25C auf. Viele Systeme setzten zudem zur Fehlererkennung sowie für das Energiemanagement künstliche Intelligenz ein. Immer häufiger komme Leistungselektronik auf SiC-Basis zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung des Bauvolumens zum Einsatz. Die Systemsicherheit stehe weiterhin im Fokus und wird durch den vermehrten Einsatz von Lichtbogenerkennung sowie durch mehrstufige Sicherheitskonzepte auf den verschiedenen Systemebenen verbessert.

Die Finalisten sind CMBlu Energy (Deutschland) mit dem Speichersystem Organic SolidFlow Battery, EcoFlow (China) mit dem Heimspeicher PowerOcean DC Fit, EVE Energy (China) mit der Batteriezelle Mr. Big, Huawei Technologies (China) mit dem Speichersystem ESS LUNA2000-215-2S10, Hydrostor (Kanada) mit dem Druckluftspeichersystem A-Compressed Air Energy Storage (A-CAES), p&e power&energy (Deutschland) mit dem Wechselrichtersystem Scalable Cell Level Power Electronics Platform, SAMSUNG SDI (Südkorea) mit der USV-Lösung U8A1, SOL Research (Deutschland) mit der Powerstation 2.500, Sungrow Power Supply (China) mit dem Großspeichersystem PowerTitan 2.0 und Xiamen Hithium Energy Storage Technology (China) mit dem Batteriecontainer Power 6.25 MWh 4h BESS.

E-Mobilität: Solar-Carports im Blick

Auffällig bei den Einreichungen in der Kategorie E-Mobility sei die Vielzahl an Einreichungen von Solar-Carport-Lösungen. Hier zeigten sich die Auswirkungen geänderter Gesetzesvorgaben zu Carport-Überdachung von großen Parkplätzen. Die Industrie reagiere also mit einem umfangreichen Angebot. Auch das Laden mit hohen Strömen und Spannungen, speziell in Verbindung mit dem neuen MCS-Ladestandard, zeige sich abermals als Innovationstreiber. Spezielle elektrotechnische Sicherheitskomponenten würden nun gezielt auf die neuen Anforderungen hin entwickelt. Ein weiterer Trend sei die Nutzung von PV auf Nutzfahrzeugen, um die Fläche eines Trailers für die zusätzliche Energieerzeugung zu nutzen.

Bei den Abwärtern in dieser Katregorie handelt es sich um Cable-Sherpa (Österreich) mit dem Kabelmanagement Cable-Sherpa, DEHN (Deutschland) mit dem Leistungsschutzschalter DEHNguard M DC ACI 1250 FM, Etecnic (Spanien) mit der Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) EVcharge, Friedrich (Deutschland) mit der Parkplatz-Überdachung URBANROOF, GoodWe (China) mit dem Vela Series Residential Solar Carport, Hive Power (Schweiz) mit der SaaS-Lösung Hive Power FLEXO Smart Charge, SAMSUNG SDI (Südkorea) mit dem Batteriekonzept No Thermal Propagation Technology, Schaltbau (Deutschland) mit dem Hochleistungs-DC-Schütz C330, Shenzhen Kehua Hengsheng Technology (China) mit dem SiC-Lademodul EV3102-040K-HR-UC und OPES Solar Mobility (Deutschland) mit der Matrix-Solarmodul-Serie O.Motion.

Quelle: The smarter E | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH