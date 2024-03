Mennekes bringt neue Wallbox-Serie mit Solarladen heraus

Bei der neuen Wallbox von Mennekes können Nutzter:innen die Farbe des Covers austauschen. Eine spezielle Installateurs-App unterstützt bei der Installation und Inbetriebnahme.

Walllbox-Hersteller Mennekes hat auf der Messe Light+Building in Frankfurt seine neue Produktfamilie vorgestellt. Die Amtron 4You ist Amtron 4You in drei Ausführungen erhältlich. Das Einstiegsgerät, Amtron 4You 100, fokussiert sich rein auf das einfache Laden. Die Wallbox Amtron 4You 300 bringt zum einen Zugangsschutz per RFID mit und ist auch zum Solarladen mit der Photovoltaik-Anlage geeignet. Durch einen externen Zähler kann die Wallbox herstellerunabhängig solarladen und ist in bestehende PV-Systeme integrierbar.

Wallbox mit Solarladen und App-Bedienung

Das komfortabelste Mitglied der Amtron 4You Familie ist die 500er-Variante. Das Produkt ermöglicht die App-Bedienung und das smarte PV-Laden. Es ist mit Energiemanagementsystemen kompatibel und die Nutzer:innen können einen Datenexport etwa für die Abrechnung des Ladestroms für den Dienstwagen mit dem Arbeitgeber durchführen. Zudem verfügt Amtron 4You 500 über eine integrierte Bodenbeleuchtung mit Näherungssensor. Die Nutzer:innen können im Zubehör aus einer breiten Farbpalette mit elf verschiedenen Frontcovern wählen. Das Cover kann man mit wenigen Handgriffen auswechseln, wenn man dem Look der Wallbox überdrüssig ist. „Wir haben den Produktnamen 4You bei unseren neuen Wallboxen wörtlich genommen“, sagt Mennekes Geschäftsführer Volker Lazzaro. „Die Wallboxen sind optisch individualisierbar – je nach Geschmack mit dezenten oder bunten Farben. Zudem kann ein individuelles Ladeprofil hinterlegt werden. Und ganz wichtig: Sie sind 100% klimaneutral hergestellt und made in Germany“.

Amtron 4Business 700 für Laden in Unternehmen oder Wohnanlagen

Mit Amtron 4Business 700 präsentiert Mennekes seine neue Wallbox-Reihe für das Laden im gewerblichen Bereich. Die 4Business-Reihe ermöglicht eine flexible Backend-Anbindung (OCPP) und Mobilfunkmodem. Ein von außen ablesbarer MID-Zähler ist genauso integriert wie Zugangsschutz per RFID. Ab Oktober 2024 wird es auch eine eichrechtskonforme Variante geben. Installateure sollen bei der Amtron 4Business-Reihe von der neu entwickelten Installations-App profitieren, die eine schnelle Konfiguration, Inbetriebnahme und Verwaltung ermöglichen soll.

Amtron 4You 100 und 300 sind laut Hersteller sofort lieferbar. Amtron 4You 500 und Amtron 4Business 700 will das Unternehmen ab Anfang Juli ausliefern.

Quelle: Mennekes | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH