Mit einer Leistung von 125 kW soll der neue Wechselrichter Fronius Argeno bei Photovoltaik-Anlagen auf großen Hallendächern mit zahlreichen Strings und Ausrichtungen zum Einsatz kommen.

Der österreichische Wechselrichterhersteller Fronius hat einen neuen Solarwechselrichter für Photovoltaik-Großprojekte auf den Markt gebracht. Der neue Wechselrichter Fronius Argeno hat eine Leistung von 125 kW und soll beispielsweise bei großen Hallendächern mit zahlreichen Strings und Ausrichtungen zum Einsatz kommen. Der Wechselrichter erreicht laut Hersteller einen Spitzenwirkungsgrad von 99,1 %. Denn dank moderner Siliziumkarbid-Technologie werden Umwandlungsverluste auf ein Minimum reduziert. Höchste Effizienz sollen zehn MPP-Tracker garantieren, die den Energieertrag selbst bei unterschiedlichen Orientierungen und Neigungen der PV-Module optimieren sollen.

Der Wechselrichter Fronius Argeno verfügt über den integrierten und austauschbaren Überspannungsschutz Typ 1+2, womit er für jede Großanlage gerüstet sein soll. Die persönlichen Daten sind durch ein zertifiziertes Informationssicherheitssystem sowie die in Europa ansässigen Cloud- und Serverstandorte geschützt. Außerdem soll die Schutzart IP 66 dafür sorgen, dass der Wechselrichter jeglicher Witterung trotzt.

„Es ist uns wichtig, dass wir neben einem Maximum an Energie zusätzlich ein Maximum an Flexibilität in der Planung gewährleisten“, sagt Harald Scherleitner, Leiter der Business Unit Solar Energy bei Fronius. Die Installation soll einfach sein. Zudem unterstützt das Unternehmen Installateure und Kund:innen mit Service und Support.

Als österreichisches Familienunternehmen, das in dritter Generation geführt wird, will Fronius die europäische Wertschöpfung stärken. Zudem soll der im Herzen Europas produzierte Fronius Argeno hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen und eine lange Lebensdauer aufweisen. Außerdem lässt er sich mit anderen Fronius Produkten kombinieren. Gemeinsam mit dem Fronius Wattpilot Flex Pro und der E-Mobility-Software Fronius EMIL kann er Teil der Elektromobilitätslösung in Großbetrieben sein.

Quelle: Fronius | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH