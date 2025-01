Gridparity: Flexible Trackerlängen für Agri-PV

Flexible Trackerlängen ermöglichen es, nachgeführte Agri-Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Flächennutzung zu konzipieren. Das ist besonders bei hofnahen Landwirtschaftsbetrieben mit unregelmäßig geschnittenen Flächen von Vorteil.

Bei Agri-PV-Anlagen können herkömmliche Trackeranlagen mit festen Längen an ihre Grenzen stoßen. Daher bietet Gridparity ein System mit speziell anpassbaren Trackerlängen an. Diese Lösung soll landwirtschaftlichen Betrieben maximale Flexibilität und eine hohe Effizienz ihrer Photovoltaik-Freiflächenanlage ermöglichen.

Die modularen Tracker-PV-Systeme von Gridparity kann man an unterschiedliche Grundstücksgrößen und geographische Gegebenheiten anpassen. Besonders für hofnahe Betriebe, deren Flächen oft unregelmäßig geschnitten oder durch bestehende Strukturen begrenzt sind, sollen die flexiblen Reihenlängen Vorteile bieten.

Maximale Flächennutzung: Flexible Trackerlängen reduzieren unproduktive Flächen und ermöglichen eine effiziente Agri-PV-Nutzung von Grundstücken mit ungleichmäßigen oder schrägen Grenzen.

Optimale Sonnenausbeute: Durch variable Reihenabstände lassen sich Verschattungen minimieren, und eine gleichmäßige Sonneneinstrahlung auf die Photovoltaik-Module ist sichergestellt.

Wirtschaftlichkeit: Eine effizientere Flächennutzung bedeutet einen höheren Ertrag pro Investition. Zudem reduziert sich der Bedarf an Zusatzkonstruktionen oder Sonderlösungen.

Flexible Trackerlängen stellenlaut Anbieter jedoch hohe Anforderungen an die Planung und Ausführung der Agri-PV-Anlage. Jede Trackerreihe muss man individuell statisch auf Wind- und Schneelasten prüfen, was unterschiedliche Mengen und Dimensionen an Bauteilen erfordert. Große Hersteller, die auf standardisierte Massenproduktion setzen, können diese Flexibilität laut Gridparity nicht bieten. Das kleine Unternehmen sieht sich jedoch in der Lage, diese Herausforderung zu lösen. Die ersten Agri-PV-Anlagen mit variablen Trackerlängen hat das Unternehmen bereits geplant und diese stehen kurz vor der Umsetzung.

Quelle: Gridparity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH