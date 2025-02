Wasserstoff Campus für Salzgitter

Am Wasserstoff Campus Salzgitter wollen Wissenschaftler:innen Wasserstofftechnologien weiterentwickeln. Das Land Niedersachsen fördert das Projekt.

Rund 2,5 Millionen Euro erhält das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur für Forschungsarbeiten am Wasserstoff Campus Salzgitter. Der Wasserstoff Campus Salzgitter e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien. Die Umsetzung der Aktivitäten des Vereins obliegt dem Fraunhofer IST in engem Schulterschluss mit der TU Braunschweig. „Die geplanten Forschungsarbeiten greifen die Programmziele der Mission Wasserstoff 2030 aus dem 8. Energieforschungsprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK auf und orientieren sich an der nationalen und der norddeutschen Wasserstoffstrategie“, sagt Christoph Herrmann, Institutsleiter des Fraunhofer IST.

„Ein besonderer Fokus der geplanten Arbeiten liegt auf der Weiterentwicklung innovativer Wasserstofftechnologien und deren Produktionsverfahren sowie auf der Erarbeitung digitaler Simulationsmodelle für ganzheitliche Wertschöpfungsketten in der zukünftigen Wasserstoffwirtschaft“, sagt Sabrina Zellmer, stellvertretende Institutsleiterin des Fraunhofer IST und Sprecherin des Verbundvorhabens.

Wasserstoff Campus Salzgitter einzigartige Innovationsplattform

Dabei wollen die Wissenschaftler:innen die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Darunter die Etablierung von Wasserstofflieferketten, die Dekarbonisierung von Industrie und Quartieren, die flexible Produktion von Komponenten für Brennstoffzellen und Elektrolyseure sowie die Brennstoffzellenmobilität. Ferner fungiert der Wasserstoff Campus Salzgitter als Reallabor, das eine enge Vernetzung von Forschenden und Anwendern ermöglichen soll. Michael Gensicke, Geschäftsführer der Robert Bosch Elektronik GmbH, sagt: „Durch den vertrauensvollen Austausch mit verschiedenen Akteuren aus Forschung und Entwicklung, Politik und Wirtschaft bildet der Campus für die beteiligten Unternehmen eine wichtige Innovationsplattform, die in ihrer Form einzigartig ist.“

Die Förderung der wissenschaftlichen Begleitforschung am Campus ist Teil des Programms Zukunft.Niedersachsen, mit dem die niedersächsische Landesregierung und die Volkswagen-Stiftung insgesamt 145 Millionen Euro für zukunftsweisende Forschungsvorhaben bewilligt haben.

