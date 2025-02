Neues Tochterunternehmen: Tesvolt Energy organisiert Energiehandel mit Gewerbespeichern

Tesvolt Energy bildet einen Pool von Gewerbespeichern, die als virtuelles Kraftwerk am Energiehandel teilnehmen. Alle Erlöse kommen in einen Topf und werden am Monatsende unter den Gewerbekunden aufgeteilt.

Tesvolt, Hersteller von Batteriespeichern für Gewerbe und Industrie, hat das Unternehmen Tesvolt Energy ausgegründet. Das neue Start-up soll mit einem Geschäftsmodell antreten, das den Energiehandel mit Batteriespeichern ab einer Größe von 100 kWh möglich und profitabel macht. Bislang waren Batteriespeicher dieser Größenordnung laut Tesvolt vom hochkomplexen Energiehandel ausgeschlossen oder konnten nur zu wenig lukrativen Bedingungen daran teilnehmen. Tesvolt Energy arbeitet hierzu mit den Stromhandelsdienstleistern Enspired, Entrix und The Mobility House zusammen.

„Das Stromnetz braucht durch die volatilen erneuerbaren Energielieferanten jede Pufferleistung, die verfügbar ist. Gewerbe- und Industrieunternehmen haben ein enormes Potenzial, mit Batteriespeichern die dringend benötigten Flexibilitäten ans Netz zu bringen. Sie haben aber neben den großen Batteriepark-Betreibern oft keine Chance, einen guten Trader zu finden, der ihre Speicherkapazität am Netz handelt“, sagtDaniel Hannemann, Mitgründer und CEO der Tesvolt AG. „Mit Tesvolt Energy liefern wir Gewerbe und Industrie eine sehr, sehr lukrative Möglichkeit, im Bereich Front-of-the-Meter am Energiehandel teilzunehmen.“

Tesvolt Energy bildet Pool von Batterien

Tesvolt Energy konzentriert sich auf Batteriespeicher ab einer Größe von 100 kWh bis 10 MWh und nimmt sie in einen Pool auf. Viele kleinere Speicher bilden so im Verbund ein virtuelles Kraftwerk. „Was bisher niemand anderes auf dem Markt anbieten kann: Wir arbeiten nicht nur mit einem Trader zusammen, sondern mit dreien – noch dazu mit den führenden Tradern Deutschlands – und bringen sie in einen Wettbewerb untereinander. Der Energiehändler, der mit seinen Trades die höchsten Erlöse bei schonendster Fahrweise des Speichers schafft, darf die meisten Batteriesysteme in unserem Pool bewirtschaften“, sagt Sebastian Kratz, der zusammen mit Anshoo Pandey das neue Unternehmen leitet. „Das bedeutet für unsere Kunden: höhere Erlöse und weniger Risiko, denn alle Erlöse kommen in einen Topf und werden am Monatsende fair und transparent unter den Kunden verteilt – ähnlich wie bei einer Genossenschaft.“

Das Start-up hat eine Software entwickelt, die die Batteriespeicher im Pool so steuert, dass sie den höchstmöglichen Erlös erwirtschaften. Zudem sollen sie aber möglichst schonend betrieben werden. Das soll für eine deutlich höhere Lebensdauer sorgen. „Wir haben schon jetzt Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 100 MWh in der Pipeline. Bis Jahresende werden noch viele dazu kommen, weil das Modell so attraktiv und transparent ist. Der Return on Invest liegt meist bei drei bis vier Jahren. Ein wirtschaftlich überzeugendes Argument für jeden, der in einen Gewerbespeicher investieren möchte und über einen Netzanschlusspunkt verfügt“, sagt Anshoo Pandey, Geschäftsführerin von Tesvolt Energy.

Tesvolt stellt das neue Unternehmen Tesvolt Energy auf der E-world in Essen vom 11. bis 13. Februar in Halle 5, Stand D117 vor.

Quelle: Tesvolt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH