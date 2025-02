Daimler Truck Tochter Fuso erprobt Wiederverwertung von LKW-Batterien

Die gebrauchten Batterien aus batterieelektrischen LKW sollen in Ladestationen zum Einsatz kommen. Das testet die Daimler Truck Tochter Fuso in Japan.

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), die Tochtergesellschaft von Daimler Truck mit Sitz in Japan, testet die Wiederverwertung von gebrauchten Batterien aus dem LKW Ecanter in stationären Energiespeichern. Der Ecanter ist ein leichter, batterieelektrischer LKW auf dem japanischen Markt. MFTBC wird den Praxistest gemeinsam mit Start-up Connexx Systems Corporation, das Batteriespeicher der nächsten Generation entwickelt, durchführen. Dabei will man gebrauchte Batterien aus den Ecanter-Modellen als Stromquelle für von Connexx Systems entwickelte Ladestation für Elektrofahrzeuge nutzen.

Durch den Energiespeicher in der Ladestation Enepond EV Charger will man die Belastung des Stromnetzes reduzieren. Darüber hinaus will man das schnelle Aufladen mehrerer E-Fahrzeuge, auch bei Stromausfällen, ermöglichen. Durch die Wiederverwertung gebrauchter Hochvolt-LKW-Batterien will man den Ausbau der Ladeinfrastruktur beschleunigen und die Kosten senken, während die Lebensdauer der Batterie verlängert wird.

Die Initiative ist Teil des eMobility-Solutions-Pakets von MFTBC, das Kunden bei der Einführung und dem Betrieb von Elektrofahrzeugen unterstützen soll. Insgesamt ist es das Ziel von MFTBC, eine Kreislaufwirtschaft für Batterien zu etablieren, um deren Materialwert zu maximieren, die Gesamtkosten von E-Fahrzeugen zu senken und den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu beschleunigen.

Im Februar 2025 wollen die Partner eine Test-Ladestation in Muko City in Kyoto installieren. Diese soll zum Aufladen der städtischen Elektrofahrzeuge zum Einsatz kommen. Zudem will man Mitte des Jahres 2025 im MFTBC-Werk in Kawasaki eine Testanlage zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, einschließlich Elektro-LKWs, installieren. Mit dem Praxistest wollen die Partner einerseits die praktische Nutzung der Energiespeicher prüfen und andererseits Anwendungen für die Wiederverwendung gebrauchter Ecanter-Batterien entwickeln, um auf dieser Basis die weitere Implementierung voranzutreiben.

Quelle: Daimler Truck | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH