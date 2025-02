Photovoltaik: Energie Schwaben übernimmt ESS Kempfle

Der regionale Energieversorger Energie Schwaben hat ein Tochterunternehmen gegründet, das die Geschäfte des Photovoltaik-Installationsbetriebes ESS Kempfle weiterführen soll.

Die Energie Schwaben Gruppe hat ein neues Mitglied: Der regionale Energieversorger hat das Tochterunternehmen Energie Schwaben Solar gegründet. Die Tochter übernimmt ab sofort die Geschäfte von ESS Kempfle und soll in Zukunft Photovoltaik-Anlagen für Privat- und Gewerbekunden sowie kommunale Einrichtungen planen und aufbauen. Energie Schwaben und ESS Kempfle kooperierten bereits seit mehreren Monaten. ESS Kempfle hatte im Oktober 2024 einen Insolvenzantrage stellen müssen und entgeht durch die Übernahme dem Aus.

Geschäftsführer von Energie Schwaben Solar ist Timo Straten, Abteilungsleiter Neue Geschäftsfelder bei Energie Schwaben. Straten wird das Unternehmen neu ausrichten und in die Zukunft führen. Wolfgang Kempfle, zuletzt Geschäftsführer von ESS Kempfle, soll seine Erfahrung und Fachkenntnisse aus dem PV-Geschäft einbringen und die Gesellschaft als Prokurist vertreten.

Die neue Firma hat ihren Sitz in Leipheim, beschäftigt rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und soll in diesem Jahr 500 PV-Anlagen installieren. Dazu gehört die klassische Zehn-Kilowatt-Peak-Anlage einschließlich Speicher für ein Einfamilienhaus ebenso wie Megawatt-Kraftwerke auf den Dächern großer Gewerbehallen und kommunaler Liegenschaften. „Wolfgang Kempfle und sein Team bringen 15 Jahre PV-Kompetenz mit. Die Neugründung von Energie Schwaben solar passt deshalb perfekt in unser Portfolio“, sagt Dirk Weimann, Geschäftsführer Energie Schwaben

Timo Straten ergänzt: „Mit Energie Schwaben Solar wollen wir das Angebot noch attraktiver machen und unseren Marktanteil in Bayerisch-Schwaben ausbauen. Künftig planen wir auch die Konzeption und Umsetzung von Anlagen auf Freiflächen und Mehrfamilienhäusern. Auch das Geschäftsfeld Klimatechnik wollen wir aufbauen.“

Quelle: Energie Schwaben | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH