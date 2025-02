PV-Reinigungsunternehmen gründen Jointventure Suntex

Die auf die Reinigung von PV-Anlagen fokussierten deutschen Unternehmen Sun-X und Sunbrush haben mit Suntex eine gemeinsame Gesellschaft gegründet. Sie soll das Reinigungsgeschäft ausbauen.

Die PV-Reinigungsunternehmen Sun-X und Sunbrush haben das Joint Venture Suntex gegründet. Im Fokus der Kooperation stehe der PV-Reinigungsroboter Sunbotics, teilten die Unternehmen mit. Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll die Stärken beider Partner vereinigen. Dazu zählt, die Produktion und den Vertrieb des modularen Reinigungssystems gezielt auszubauen und weitere Innovationen voranzubringen. Beide Unternehmen halten jeweils 50 Prozent der Anteile an Suntex.

Sunbotics, das modulare Robotersystem von Sun-X, soll so von dem globalen Vertriebsnetzwerk von Sunbrush profitieren. Sunbrush sei in 70 Ländern mit einem etablierten Händlernetzwerk präsent. Bei Solarparks und landwirtschaftlichen Anlagen rund um den Globus seien die Lösungen des Spezialisten aus Lachen etabliert. Am dortigen Hauptstandort konzentrierten sich künftig auch die Produktion und der Ausbau der Lagerkapazitäten. Durch die erweiterten Produktionskapazitäten sollen sich sowohl Produktionszyklen als auch Lieferzeiten des Sunbotics Systems deutlich verkürzen. Der Produktionsstandort von Sun-X in Fraunberg soll als weiterer Service-Standort und „verlängerte Werkbank” dienen.

Sun-X wiederum konzentriere sich weiterhin auf seine Kernkompetenzen. Dies seien die kontinuierliche Weiterentwicklung des Reinigungsroboters sowie die Förderung weiterer Innovationen. Das Unternehmen mit Hauptsitz im bayerischen Fraunberg bietet bereits heute Lösungen an wie einen Verschmutzungssensor sowie einen Algorithmus zur Bestimmung des optimalen Reinigungszeitpunkts.

Markeneinführung in Deutschland und Österreich

Im Hinblick auf die personelle Besetzung wird das operative Führungsteam von Suntex durch Daniel Moser, verantwortlich für Vertrieb und Marketing, sowie Maximilian Happ, zuständig für Produktion und Einkauf, geleitet. Beide waren bisher in führenden Positionen bei Sunbrush tätig.

Geplant ist zudem, dass alle Arbeitsbereiche des Joint Ventures vorerst von bestehenden Mitarbeitern der beiden Mutterunternehmen übernommen werden. Hier wurden im vergangenen Jahr ein starkes Vertriebsteam sowie eine Marketingabteilung aufgebaut. Diese werden von Sun-x in das Joint Venture eingebracht.

Die Marke Suntex wird zunächst in Deutschland und Österreich eingeführt, während der Produktname Sunbotics unverändert bleibt. Pascal Liebold, Geschäftsführer bei Sun-X und Suntex, erklärt: “Nach vielen intensiven Gesprächen sind wir überzeugt, dass wir die jeweiligen Stärken der beiden Muttergesellschaften optimal vereinen. Sunbrush ist hervorragend in den Bereichen Produktion und Vertrieb aufgestellt und Sun-X kann seine großartige Innovationskraft sowie seine Stärken in Marketing und Vertrieb voll einbringen und weiterentwickeln.”

Quelle: Sun-X | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH