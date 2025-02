Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen bricht um ein Viertel ein

Die Beliebtheit batterieelektrischer Fahrzeuge ist 2024 bei Autokäufern kräftig gesunken. Nach einem Bericht der Dena brach der Absatz um 27 Prozent ein verglichen mit 2023.

Der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) in Deutschland ist 2024 um 27 Prozent auf rund 380.000 Pkw zurückgegangen. Das geht aus dem Monitoringbericht „Neuzulassungen von Personenkraftwagen mit elektrischen Antrieben in Deutschland 2024“ der Deutschen Energie-Agentur (dena) hervor. Der Bestand dieser Pkw erhöhte sich auf rund 1,8 Millionen, was einem Anteil von 3,6 Prozent am gesamten Pkw-Bestand in Deutschland entspricht. Fortschritte gab es beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Insbesondere die Anzahl von Schnellladepunkten wuchs um rund 40 Prozent.

Kristina Haverkamp, Geschäftsführerin der Deutschen Energie-Agentur (dena) sagte: „Die Reduzierung von Emissionen im Verkehrssektor ist zentral für die Energiewende. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass es hier dringend mehr Dynamik braucht. Die Zurückhaltung beim Kauf von Elektrofahrzeugen verdeutlicht die Verunsicherung vieler Kundinnen und Kunden. Ohne verlässliche politische Rahmenbedingungen und gezielte staatliche Unterstützung droht ein noch stärkerer Rückschlag für die Elektromobilität – mit Folgen für die Autoindustrie und die Klimaziele.“

Positiv sei dagegen die Entwicklung bei der Ladeinfrastruktur. „Mit über 150.000 öffentlichen Ladepunkten und steigender Ladeleistung haben wir große Fortschritte erzielt. Das Wachstum bei der Infrastruktur ist essenziell, um den Markthochlauf der Elektromobilität zu beschleunigen“, so Haverkamp weiter.

Die Zahlen des Monitoringberichts zeigten auch, dass hiesige Hersteller auf dem deutschen E-Mobil-Markt gut vertreten sind. Mit Volkswagen und BMW stehen deutsche Unternehmen an Platz 1 und 2 der Neuzulassungen. Tesla hält Platz 3 und bietet mit dem Model Y weiter das meistverkaufte E-Modell. Doch die Gesamtzulassungen der Marke gingen in Deutschland um 41 Prozent zurück – deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Chinesische Marken machten im Jahr 2024 nur rund 1,5 Prozent der Neuzulassungen bei vollelektrischen Pkw aus – das ist ebenfalls ein Rückgang zum Vorjahr.

Der Trend zu größeren und teureren Elektroautos hat sich fortgesetzt. Insbesondere im Segment der oberen Mittelklasse, der Oberklasse und der SUV stieg die Nachfrage. Eine Ursache könnte das bislang begrenzte Angebot günstiger E-Kleinwagen sein. Für 2025 sind hier viele neue Modelle angekündigt. Zusätzlichen Verkaufsdruck auf die Autohersteller könnte die Verschärfung der CO 2 -Flottengrenzwerte ausüben.

Quelle: Dena | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH