Axpo liefert VW grüne Herkunftsnachweise für Elektrofahrzeuge

Mit Herkunftsnachweisen über Wind- und Solarstrom aus Schweden und Spanien will der VW-Konzern seine neuen E-Fahrzeuge rechnerisch grün stellen. Es geht um ein Volumen bis 2034 von 580 Gigawattstunden.

Die VW Kraftwerk GmbH hat mit der Schweizer Axpo einen neuen Langzeitliefervertrag über grüne Herkunftsnachweise (HKN) geschlossen. Wie Axpo mitteilte, ermögliche das dem Volkswagen Konzern, die Nutzungsphase seiner neu in Verkehr gebrachten Elektrofahrzeuge bilanziell grün zu stellen. Insgesamt erwerbe die VWK durch Axpo Herkunftsnachweise mit einem jährlichen Gesamtvolumen von rund 580 Gigawattstunden (GWh) aus erneuerbaren Energieprojekten in Schweden und Spanien.

Der langfristige Liefervertrag sehe vor, dass Axpo bis 2034 Herkunftsnachweise liefert, die exklusiv aus zwei Windparks in Schweden stammen. Die neu errichteten Windparks seien seit Mitte 2024 in Betrieb und verfügten über eine Gesamtleistung von fast 275 Megawatt (MW).

HKN, auch als Guarantees of Origin (GO) bekannt, bestätigen, dass eine bestimmte Menge Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in das Stromnetz eingespeist wurde. Sie dienen als Nachweis für die ökologische Qualität des Stroms.

Bereits 2023 unterzeichneten beide Unternehmen eine zehnjährige Vereinbarung zu Herkunftsnachweisen aus grünem Strom. Dieser stamme aus spanische Solaranlagen, die 2023 in Betrieb gingen. Sie verfügten über eine installierte Gesamtleistung von fast 100 Megawattpeak (MWp).

Domenico de Luca, Leiter Trading & Sales bei Axpo, erklärt: „Axpo hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Ich bin stolz darauf, dass die VW Kraftwerk GmbH weiterhin auf die Fähigkeiten von Axpo baut, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen und auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.”

Quelle: Axpo | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH