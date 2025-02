DLR testet autonome Fahrzeuge für letzte Meile in Braunschweig

Elektrisch betriebene, autonome Fahrzeuge sollen in Braunschweig auf die Straße. Die vom DLR entwickelten Einheiten sollen sowohl Menschen als auch Güter auf der "letzten Meile" transportieren.

Das Projekt „Innovative modulare Mobilität Made in Germany“ (IMoGer) unter Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) will autonome Fahrzeuge in Braunschweig auf die Straße bringen. Dafür erhält es eine Förderung von 35 Millionen Euro des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, teilte das DLR mit. Es zielt darauf ab, mittels modularer Elektrofahrzeuge sowohl den öffentlichen Personennahverkehr als auch Pakettransporte in einem ganzheitlichen Mobilitätsansatz auf der sogenannten „letzten Meile“ zu verbinden. Das DLR will das Konzept mit einer kleinen Testflotte aus mehreren Einheiten des eigenentwickelten, automatisierten modularen Fahrzeugs U-Shift im realen Einsatz in Braunschweig erproben.

„Wir fördern hier ein Leuchtturmprojekt, das die Zukunft der Mobilität in Deutschland maßgeblich prägen wird“, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing. „Autonomes Fahren bietet enorme Chancen für mehr Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit im Verkehr.“

„In der Logistik und im öffentlichen Personennahverkehr ist das letzte Stück Weg, die ‚letzte Meile‘, eine große Herausforderung, um ein funktionierendes attraktives Mobilitätsangebot für die Menschen und Unternehmen zu schaffen“, sagt Prof. Meike Jipp, DLR-Bereichsvorständin Energie und Verkehr. „Das Projekt IMoGer erprobt exemplarisch den Betrieb von der Simulation bis zum Einsatz im realen Verkehr in Braunschweig.“

Flexible U-Shifts für Personen und Pakete

Das U-Shift ist eine Fahrplattform mit auswechselbaren Personen- und Güterkapseln. Es kombiniert dabei zwei Bestandteile. Die U-förmige Antriebseinheit, das sogenannte Driveboard, beinhaltet die technischen Komponenten und Systeme. Als Zukunftsvision soll es automatisiert, elektrisch und leise unterwegs und für maximale Wirtschaftlichkeit rund um die Uhr in Betrieb sein. Kombiniert wird es mit unterschiedlichsten kapselförmigen Aufbauten für den Transport von Personen und Gütern. So ergeben sich flexible Einsatzmöglichkeiten – ob als On-Demand-Shuttle oder als flexible Paketstation.

Das Projekt IMoGer will eine Kleinflotte flexibler U-Shift-Module aufbauen und erstmalig als fahrerloses, barrierefreies Angebot für einen Erprobungsbetrieb im Braunschweiger Stadtteil „Schwarzer Berg“ zulassen. Die Sicherheit des Gesamtsystems soll durch eine technische Aufsicht und unterstützende, intelligente Verkehrsinfrastruktur gewährleistet werden.

Eingebunden in IMoGer sind neben dem DLR die Projektbeteiligten Braunschweiger Verkehrs-GmbH, UPS Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, DiMOS Operations GmbH, Motor Ai GmbH, VITRONIC Machine Vision GmbH. Das Projekt wird ferner unterstützt durch die Stadt Braunschweig und den Regionalverband Großraum Braunschweig.

