Segro und Enviria rüsten Gewerbeimmobilien mit PV aus

Die Segro baut auf acht ihrer Gewerbeimmobilien PV vom Solar-Startup Enviria. Die Anlagen erreichen eine Spitzenleistung zwischen 230 und 3.250 Kilowatt.

Der Gewerbeimmobilienentwickler Segro baut Photovoltaik auf ausgewählte Immobilien in Deutschland und kooperiert dafür mit dem Spezialisten Enviria. Wie das Solar-Startup mitteilte, entstehen auf acht Segro-Häusern mit Dachflächen zwischen 5.000 und 50.000 Quadratmetern großflächige PV-Anlagen mit einer Leistung zwischen 230 und 3.250 Kilowatt-Peak (kWp). Die Gewerbe-PV-Anlagen werden jedes Jahr rund 11 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren und so insgesamt schätzungsweise 5.500 Tonnen CO₂ einsparen.

“Das Projekt ist ein Meilenstein auf dem Weg, das Solarpotenzial auf Deutschlands Firmendächern zu heben”, findet Melchior Schulze Brock, CEO von Enviria. Segro kaufe dafür die schlüsselfertigen PV-Anlagen von Enviria. Für Mietende des Immobilienentwicklers stehe so eine kostengünstige Stromversorgung bereit.

Zwei PV-Anlagen in Krefeld und Kabelsketal seien bereits fertiggestellt, so Enviria weiter. Vier weitere in Köln, Oberhausen, Neu-Wulmstorf und Leipzig befänden sich noch im Bau. Der Netzanschluss soll bis Mitte 2025 erfolgen.

