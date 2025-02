GLP baut zehn neue Aufdach-Photovoltaik-Anlagen in Deutschland

Der Logistikimmobilienspezialist GLP baut dieses Jahr zehn neue Aufdach-Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 23 Megawatt in Deutschland. Zwei Projekte in Mannheim und Frankfurt befinden sich bereits im Bau.

GLP, ein Entwickler und Betreiber von Logistikimmobilien, digitaler Infrastruktur und erneuerbaren Energien will über seinen Geschäftsbereich für erneuerbare Energien GLP Clean Energy in der ersten Jahreshälfte 2025 mit der Installation neuer großer Photovoltaik-Projekte auf Dächern in Deutschland beginnen. Es handelt sich um zehn Projekte mit einer Gesamtleistung von 23 Megawatt, die man bis Ende des Jahres vollenden und in Betrieb nehmen will.

Im Jahr 2025 sind bisher zwei Projekte angelaufen. Das erste in Mannheim mit einer PV-Leistung von 1,4 Megawatt, und das zweite in Frankfurt West mit einer PV-Leistung von 2,8 Megawatt. Die nächste Solaranlage, die an den Start geht, befindet sich in Schifferstadt mit einer PV-Leistung von rund 1,9 Megawatt. Bei dieser PV-Anlage will man 4.442 Solarmodule installieren, die eine Fläche von zirca drei Fußballfeldern bedecken. Dabei ist das Dach zu gleichen Teilen mit PV-Anlagen und Gründächern bedeckt. Somit kombiniert es Erneuerbare-Energie-Erzeugung mit natürlicher Kühlung und Biodiversität, um die ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern.

GLP verkauft Photovoltaik-Strom über PPA an Mieter

Mehrere Power Purchase Agreements (PPA) hat GLP bereits mit den Nutzern der Gebäude unterzeichnet, weitere befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen. Alle zehn Gebäude sollen potenziellen Mietern Zugang zu kostengünstiger, nachhaltiger und sicherer Solarenergie bieten.

Für die Umsetzung der Projekte arbeitet GLP Clean Energy mit Maxsolar und deren Tochtergesellschaft Energy Partners zusammen. Dabei ist Maxsolar ein Anbieter integrierter, innovativer Energielösungen mit Hauptsitz in Traunstein. Ferner bietet Energy Partners Lösungen für umfassende Energieprojekte aus einer Hand im C&I-Bereich an. „In der Logistik Onsite-Solaranlagen in großem Maßstab zu errichten, ist eine komplexe Aufgabe, die umfassendes Fachwissen sowohl in Bezug auf kommerzielle als auch technische Lösungen erfordert“, sagt Stefano Fissolo, Senior Director bei GLP Clean Energy.

