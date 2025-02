ISH: Neue Solarthermie-Regler von Sorel

Der Reglerhersteller Sorel zeigt auf der ISH in Frankfurt die neuen Solarthermie-Regler TDC-Smart, die mit WiFi und Solar-App ausgestattet sind.

Solarerträge auf dem Smartphone ablesen, den Anlagenstatus aus der Ferne überprüfen und dem Servicetechniker die Möglichkeit zur Fernparametrierung in die Hand legen: Das soll die neue Solarthemrie-Regler-Generation TDC Smart von Sorel bieten. Von einfachen Solarsystemen bis zu komplexen Mehrspeichersystemen deckt die TDC-Smart-Serie das breite Spektrum solarthermischer Regelanforderungen ab. Die Funktionstiefe, die das Unternehmen in über 30 Jahren Solarthermie-Erfahrung, erarbeitet hat, soll sich im Umfang der Konfigurationsmöglichkeiten und Schutzfunktionen zeigen, mit denen das Unternehmen für unterschiedlichste Anlagenaufbauten einen sicheren und energieoptimierten Betrieb gewährleisten will.

Trotz des großen Funktionsumfangs soll die Bedienung der TDC-Smart-Serie intuitiv gelingen. Das kapazitive Farbtouch-Display ermöglicht ein modernes User-Interface, das gemeinsam mit der großflächigen Glasfront ein ansprechendes Design schaffen soll. Die Funktionalität soll durch bewährte Features wie den integrierten Inbetriebnahme-Assistenten, animierte Systemgrafiken und die Volltext-Erklärungen aller Einstellparameter gelingen. ferner hat der Hersteller die Montagefreundlichkeit durch die Verwendung von Push-In-Klemmen und das platzsparende Elektroniklayout für ein Plus an Bewegungsfreiheit erhöht.

Mit Solarthermie-Regler ins WLAN ohne Zusatzgeräte

Ein besonderes Merkmal der TDC Smart-Serie ist der integrierte WiFi-Chip, mit dem jedes Solarsystem einfach internetfähig wird – ohne Zusatzgerät und die damit verbundenen Gerätekosten und Installationsaufwände. Den Nutzungsgewohnheiten des Endkund:innen, der vom Auto bis zum Wechselrichter die Einbindung seiner Endgeräte ins Internet zunehmend voraussetzt, will Sorel somit auch mit dem Solarthermie-Regler entsprechen. Um die Verbindung herzustellen, können Nutzer einfach das lokale WLAN auswählen und das Passwort eingeben. Besondere Netzwerkkenntnisse oder -konfigurationen sind hierfür nicht erforderlich.

Mit der neuen Sorel Connect App können Endkund:innen bequem vom Sofa aus den Anlagenstatus einsehen oder Freunden und Familie die Energieeinsparungen des Solarthermie-Systems vorführen. Der Vollzugriff auf das Reglermenü ermöglicht dem Handwerker, ortsunabhängig und in Echtzeit die Anlagen seiner Kund:innen fernzuparametrieren und zu optimieren. Und Systemherstellern eröffnen sich neuartige Chancen für Services und Datenanalysen zur Verbesserung von Prozessketten und Produkten.

Die TDC Smart-Serie ist sowohl als Standardlösung über den Fachhandel, als auch als OEM-Plattform für Systemanbieter verfügbar. Für letztere besteht zusätzlich die Möglichkeit für regeltechnische Anpassungswünsche, weitere Konnektivitätsbausteine als auch gestalterische Anpassungen zur Betonung des Markendesigns. Die zwei Gehäusegrößen orientieren sich zudem an etablierten Standardmaßen, um die Integration in bestehende Solargruppen zu erleichtern.

Ferner bietet das Unternehmen neben der TDC-Smart-Serie für Solarthermie die zugrunde liegende Plattform auch für andere OEM-Anwendungen wie zentrale Frischwassersysteme und Wohnungsstationen an. Neben einem intelligenten Algorithmus, der auch bei Lastschwankungen für eine schnelle und stabile Zapftemperatur sicherstellt, fließt die langjährige Erfahrung mit anspruchsvollen Regelfunktionen wie Primärmischer, Frischwasserkaskaden oder die Kombination mit witterungsgeführten Heiz- und Kühlkreisen in ein großes Repertoire an wählbaren Regelfunktionen ein.

Sorel ist seit 1991 deutscher Hersteller von elektronischen Temperaturregelungen für die Heizungsindustrie. Die TDC-Smart-Serie präsentiert das Unternehmen erstmals auf der ISH am Stand A88 in Halle 11.1.

Quelle: Sorel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH