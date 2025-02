Bessere Werkzeuge und Verfahren für die Solarrevolution

Die gleichzeitige Verwendung eines digitalen Multimeters und einer kabellosen Stromzange ⎼ wie das Fluke 283FC CAT III 1500V Solar Digital Multimeter und die A283FC Wireless Current Clamp ⎼ ermöglicht es dem Bediener, Spannung und Strom gleichzeitig zu messen, ohne den Messaufbau ändern zu müssen, um beide Datensätze zu erfassen.

Ohne Übertreibung kann man sagen, dass Europa eine solare „Revolution“ erlebt. Der Solarenergiemarkt in der EMEA-Region verzeichnet ein beispielloses Wachstum, angetrieben durch rechtlich verbindliche Ziele zur Schaffung eines klimaneutralen Europas bis 2050. Auf dem Weg dorthin haben sich alle EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % (im Vergleich zu 1990) und ein Jahrzehnt später um 90 % zu reduzieren (Quelle: Europäische Kommission).

Im Zuge der Expansion des Solarmarktes gibt es einige Schlüsselbereiche, die jeder, der in diesem Sektor erfolgreich sein will, berücksichtigen muss. Dazu gehören Sicherheit, effiziente Arbeitsabläufe und die Einhaltung von Vorschriften.

Sicherheit geht vor

Sicherheit war und ist in der Elektrobranche von entscheidender Bedeutung ⎼ aber mit der wachsenden Zahl von Hochspannungs-Solaranlagen, insbesondere großen PV-Anlagen, gewinnt das Thema noch mehr an Bedeutung. Insbesondere Elektriker benötigen Werkzeuge, bei deren Entwicklung die Sicherheit an erster Stelle steht, damit sie sich in den wachsenden Solarumgebungen von heute sicher und souverän bewegen können.

Ideal für solche Umgebungen sind Messgeräte, die die Einhaltung der Messkategorien CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V gemäß der Norm IEC 61010 gewährleisten. Diese Kategorien beziehen sich auf die Energiemenge, die an jedem Punkt eines Stromkreises vorhanden sein darf, einschließlich transienter Spannungen (Spannungsspitzen oder -stöße). Je höher die Spannung, desto höher ist die Störfestigkeit gegen elektrische Transienten. Ein Messgerät der Kategorie III mit 1500 V ist daher wesentlich widerstandsfähiger (und bietet somit einen besseren Schutz) als ein Messgerät der Kategorie III mit 1000 V.

DC-Systeme der Kategorie III mit 1500 V sind in netzgekoppelten PV-Anlagen weit verbreitet, da sie erhebliche Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen für Anlagenbesitzer bieten. Durch den Betrieb bei höheren Spannungsniveaus können die Wechselrichter in diesen Systemen mehr Energie verarbeiten, längere Reihen von in Serie geschalteten Modulen nutzen und den Bedarf an zusätzlichen Kabeln und Wechselrichtern reduzieren. Aus diesem Grund sind Standard-Wechselrichterausgänge der Kategorie IV mit 800 V AC oder höher weit verbreitet.

Ein digitales Multimeter (DMM) misst verschiedene elektrische Parameter wie Spannung, Strom und Widerstand. Digitale Multimeter haben herkömmliche analoge Messgeräte ersetzt, da sie eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit bieten. DMMs sind in der Lage, präzise elektrische Messungen durchzuführen, sind weniger anfällig für Temperaturschwankungen und neigen weniger dazu, im Laufe der Zeit zu driften. Sie haben auch eine hohe Eingangsimpedanz, die genaue Messungen gewährleistet und Schäden an empfindlichen elektronischen Bauteilen verhindert. Moderne DMMs zeigen alle Messwerte auf einem hintergrundbeleuchteten Digitaldisplay an, so dass die Ergebnisse leicht ablesbar und verständlich sind.

Wer ein Digitalmultimeter der Kategorie III 1500 V/Kategorie IV 1000 in Solaranlagen einsetzt, kann sich darauf verlassen, dass er in Umgebungen mit hohen Spannungen ohne Sicherheitseinbußen arbeiten kann, insbesondere wenn er das Gerät zusammen mit sicherheitsgeprüften Silikonmessleitungen verwendet. Durch den Anschluss einer berührungslosen Stromzange können auch einzelne Modulstränge sicher geprüft und genauere AC/DC-Messungen bis 60 A durchgeführt werden. Da keine stromführenden Drähte berührt werden müssen, kann der Bediener die Klemme in einem Schaltschrank anschließen und die Messungen aus sicherer Entfernung durchführen. Weitere wichtige Sicherheitsmerkmale eines DMM sind optische und akustische Polaritätsanzeigen mit Ein/Aus-Funktion, die helfen, versehentliche Verdrahtungsfehler zu vermeiden.

Mehr Effizienz

Die steigende Nachfrage nach großen PV-Anlagen mit mehreren hundert Modulen in der EMEA-Region führt zu höheren Anforderungen an die Optimierung ihrer Installation und Wartung. Verzögerungen und Ausfälle können extrem kostspielig sein.

Auch hier ist es von großem Vorteil, wenn ein digitales Multimeter, das in einer Solaranlage eingesetzt wird, zeitsparende Funktionen bietet, wie z.B. eine benutzerdefinierte Grenzwertanzeige, die die Entscheidung über die Fehlerbehebung beschleunigt. Eine einstellbare Grenzwertanzeige kann akustische und visuelle Signale auslösen, wenn eine Messung außerhalb des erwarteten Bereichs liegt. Dies ermöglicht eine schnelle Auswertung der Messergebnisse und die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme im Prozess, so dass sich die optimale Leistung einer PV-Anlage leichter aufrechterhalten lässt

Die Effizienz kann durch eine berührungslose Stromzange weiter gesteigert werden, die Probleme mit verwickelten Kabeln beseitigt. Ein schlankes Design der Zange mit schmalen Backen würde auch den Zugang zu Verteilerkästen und engen Räumen erleichtern und die Gesamteffizienz des Messprozesses verbessern. Die gleichzeitige Verwendung eines digitalen Multimeters und einer kabellosen Stromzange – wie das Fluke 283FC CAT III 1500V Solar Digital Multimeter und die A283FC Wireless Current Clamp – ermöglicht es dem Bediener, Spannung und Strom gleichzeitig zu messen, ohne den Messaufbau ändern zu müssen, um beide Datensätze zu erfassen. Darüber hinaus werden Spannung und Strom mit einem Zeitstempel versehen, so dass Abweichungen aufgrund von Umwelteinflüssen kein Problem mehr darstellen. Schließlich könnte der Benutzer die Leistung des Systems verbessern, indem er mehr als eine Messung gleichzeitig anzeigt, z. B. Gleichstrom und Gleichspannung

Umgang mit Veränderungen

Länder wie Frankreich und Italien führen große neue Solarkapazitäten ein, wobei die Einhaltung strengerer Sicherheitsvorschriften und Leistungskriterien nicht verhandelbar ist. Jeder weiß, dass die Einhaltung der elektrischen Vorschriften unerlässlich ist, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit der Anlagen zu gewährleisten.

Auch die Modernisierung des Stromnetzes bringt Veränderungen mit sich, wenn erneuerbare Energiequellen nahtlos in das Netz integriert werden sollen. Wenn das Stromnetz auf dem neuesten Stand gehalten wird, können Stromausfälle minimiert und die Belastbarkeit des Netzes erhöht werden. Wie sich in Ländern wie Deutschland und Großbritannien gezeigt hat, ist der Bau eines völlig neuen Stromnetzes möglicherweise nicht realisierbar, so dass bestehende Stromnetze aufgerüstet werden müssen, um mit dem raschen Ausbau der Solarenergiekapazität Schritt halten zu können.

Kurz gesagt: Europa erlebt eine Solarrevolution – Unternehmen, die auf diesem immer wichtiger werdenden Markt tätig sind, müssen sicherstellen, dass alle Aspekte ihres Geschäfts auf dem neuesten Stand sind – Technologie, Konformität, Fähigkeiten und vieles mehr.