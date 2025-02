Kimberly-Clark kauft Strom aus Photovoltaik-Parks von BNZ

Im Zuge der Dekarbonisierungsbemühungen kauft Kimberly-Clark Solarstrom aus Italien und Spanien in Form von virtuellen Solarstrom-Abnahmeverträgen vom Stromerzeuger BNZ.

Kimberly-Clark, Hersteller von Körperpflege- und Hygieneprodukten, hat eine Partnerschaft mit dem unabhängigen Stromerzeuger BNZ aus Spanien unterzeichnet. Es geht um drei neue virtuelle Solarstromabnahmeverträge (vPPA). Dabei umfassen die vPPA jährlich voraussichtlich 164 GWh Strom aus zwei Solaranlagen in Italien und einer in Spanien. Die Solarkraftwerke befinden sich in Camposcala und Rinaldone in der italienischen Provinz Latium und Santa Catalina in der spanischen Region Andalusien. Die von den Photovoltaik-Solarparks erzeugte erneuerbare Energie entspricht über 40 % des gesamten Stromverbrauchs der west- und mitteleuropäischen Produktionsstandorte von Kimberly-Clark in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und Tschechien. Dadurch wird eine virtuelle Stromversorgung für große Marken wie Kleenex und Hakle gesichert. Der Beginn ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Darüber hinaus sind diese Projekte ein weiterer Schritt in Richtung Stromversorgung und Verringerung der Kohlenstoffemissionen bei der Papierherstellung. Denn Kimberly-Clark will mit diesen vPPA auf dem Weg zur Dekarbonisierung deutliche Fortschritte machen und das globale Engagement des Unternehmens unterstützen, seine Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen ausgehend von 2015 bis 2030 um 50 % zu reduzieren. „Die Energiewende hat für uns oberste Priorität und durch diese Projekte erhöhen wir die Menge an erneuerbarem Strom, die in den von uns genutzten Netzen verfügbar ist, was auch der Gemeinschaft zugutekommt“, sagt Oriol Margó, Sustainability Leader bei Kimberly-Clark.

Kimberly-Clark stattet Produktionsstandorte mit Photovoltaik aus

Zudem bezieht Kimberly-Clark grünen Strom über PPA aus einem Onshore-Windpark in Schottland, der im Jahr 2023 in Betrieb ging und 160.000 MWh pro Jahr erzeugt. Außerdem hat das Unternehmen 2024 eine Aufdach-Photovoltaik-Anlage am Produktionsstandort von in Kapstadt installiert, die 3.700 MWh Solarstrom pro Jahr ernten soll. Im Januar kam eine Aufdach-Photovoltaik-Anlage am Produktionsstandort von Kimberly-Clark im spanischen Salamanca hinzu, die 6.500 MWh pro Jahr erzeugen soll.

Die neuen vPPA stellen einen wichtigen Meilenstein für BNZ dar. Insgesamt plant das Unternehmen, in den kommenden Jahren ein Portfolio von mehr als 1,7 GW an erneuerbaren Energien in Europa bereitzustellen.

Quelle: Kimberly-Clark | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH