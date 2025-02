Kommunaler Projektierer Trianel Energieprojekte auf Wachstumskurs

Der kommunale Projektentwickler Trianel Energieprojekte hat im Jahr 2024 bundesweit 121 MW Photovoltaik-Leistung installiert. Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen einen jährlichen Zubau von 150 MW Windenergie und 200 MW Photovoltaik in Deutschland.

Die Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG, eine 100%-Tochter der Stadtwerke-Kooperation Trianel, hat im 2024 ein erfolgreiches Jahr als kommunaler Projektentwickler für Erneuerbare-Energien-Anlagen verzeichnet. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Onshore-Windanlagen spezialisiert. In einem direkten Zugang zur Bewirtschaftungskompetenz im eigenen Haus sieht sich der Projektierer gut im Wettbewerb aufgestellt.

Im vergangenen Jahr hat Trianel Energieprojekte bundesweit sechs Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit insgesamt 121 Megawatt (MW) Leistung installiert. Bei vier Projekten, die im Rahmen der so genannten Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur einen Zuschlag erhalten haben und man bereits 2023 errichtet hatte, hat das Unternehmen im Jahr 2024 die Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 40 MWh an das Netz angeschlossen. Die Projekte tragen zur notwendigen Flexibilisierung der Erzeugungskapazitäten bei.

Der kommunale Projektentwickler hat damit seit seiner Gründung im Bereich der kostengünstigen Stromerzeugungsart Photovoltaik Projekte mit einer Leistung von über 510 MW realisiert. Im Rahmen der Dezember-Ausschreibung erhielt das Unternehmen Zuschläge für weitere 43 MW. „Wir verfolgen konsequent unser strategisches Ziel, bei allen Freiflächenanlagen direkt ein Umspannwerk und einen Batteriespeicher mit einzuplanen“, sagt Herbert Muders, Geschäftsführer der Trianel Energieprojekte. „Mit diesem ganzheitlichen Ansatz stellen wir sicher, dass unsere Solarparks optimal in das bestehende Stromsystem integriert werden. Unsere Projekte erfahren damit eine hohe Flexibilität bereits beim Netzanschluss. Die unternehmenseigenen Umspannwerke wirken Netzengpässen entgegen, die Batteriespeicher entlasten das Netz in Spitzenzeiten.“

Trianel Energieprojekte erhält Genehmigungen für fünf Windparks

Auch als Onshore-Windprojektierer hat das kommunale Unternehmen weitere Meilensteine erreicht. Für fünf Windparks mit insgesamt 28 Windenergieanlagen hat Trianel Genehmigungen erhalten. Der größte Park mit 12 Windrädern und einer Gesamtleistung von 67 MW entsteht in Sundern im Hochsauerlandkreis, die Bauarbeiten beginnen in den nächsten Wochen.

Damit umfasst das bislang von Trianel realisierte Erneuerbaren-Portfolio mehr als 1.250 MW. Für die kommenden Jahre plant der kommunale Projektentwickler den jährlichen Zubau von 150 MW Wind- und 200 MW Solarleistung in Deutschland. Zudem hat Trianel 2024 begonnen, solare Freiflächenanlagen in Österreich zu projektieren. „Um deutschlandweit besser agieren zu können, haben wir Ende des Jahres ein Büro in Cuxhaven eröffnet“, so Muders. „Den Standort in Kassel bauen wir weiter aus und werden im Sommer 2025 neue Räumlichkeiten beziehen.“

Neben der Projektierung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen in Deutschland und Österreich bietet Trianel auch die Direktvermarktung von Photovoltaik, Windkraft, Biogasanlagen und Stromspeichern an.

Quelle: Trianel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH