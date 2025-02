Österreich: Abschaffung der Steuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen geplant

Die neue Regierungskoalition in Österreich aus ÖVP, SPÖ und NEOS will die Steuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen vorzeitig beenden. 90 % der Unternehmen der österreichischen PV-Branche gehen davon aus, dass das zu einem schlagartigen Rückgang der Nachfrage führt.

Die österreichische Photovoltaik-Branche kritisiert, dass auch die neue, wahrscheinlich in Kürze gebildete Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ, NEOS an der vorzeitigen Abschaffung der Mehrwert-Steuerbefreiung für Photovoltaik-Kleinanlagen festhalten will. Und das, obwohl der Branchenverband Photovoltaic Austria (PV Austria) vor den Folgen warnte. Eine Kurzumfrage in der Branche zeigt, dass 90 % der Unternehmen von einem schlagartigen Rückgang der Nachfrage ausgehen und tausende Arbeitsplätze in klein- und mittelständischen Betrieben bedroht sehen, sollte die neue Regierung die Steuer wieder einführen.

„Es ist absolut unverständlich, dass die Wiederbesteuerung von PV-Kleinanlagen nach wie vor als ,Einsparungspotenzial‘ für die Staatskasse betitelt wird“, sagt Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender von PV Austria. „Die angenommenen Steuermehreinnahmen von zusätzlich 175 Millionen Euro für 2025 kann beim besten Willen nicht nachvollzogen werden – es werden maximal 30 Mio. Euro sein und das verbunden mit einem weiteren Bürokratieschub.“ Die Entscheidung, PV-Anlagen wieder voll zu besteuern, sei ein Vertrauensbruch gegenüber privaten Haushalten und heimischen Handwerksbetrieben, die sich nichts mehr als Verlässlichkeit und Planungssicherheit wünschen. „Eine solide Budgetsanierung ist zweifellos wichtig, aber eine rein einnahmenseitige Besteuerung von PV-Kleinanlagen ist ein Schlag gegen den ohnehin bereits kränkelnden Wirtschaftsstandort Österreich“, so Paierl.

Negative Folgen der Abschaffung der Steuerbefreiung für Photovoltaik-Anlagen

Seit 2024 ist die Streichung der Mehrwertsteuer für PV-Anlagen bis 35 kW laut Austria PV ein unbürokratischer und leicht verständlicher Anreiz für all jene, die sich mit einer PV-Anlage unabhängiger machen wollen. Eine Kurzumfrage unter den Mitgliedern des PV-Verbands ergibt ein düsteres Stimmungsbild:

Laut 73 % der Befragten ist eine unbürokratische Förderung, wie die Mehrwertsteuer- Befreiung, eines der Top-Argumente für eine PV-Anlage.

Wird die Mehrwertsteuer-Befreiung vorzeitig wieder eingeführt, gehen 90 % der befragten Unternehmen davon aus, dass das Interesse an privaten PV-Anlagen zurückgehen wird. 70 % rechnen sogar mit einem sehr starken Rückgang.

Fragt man nach den aktuellen Herausforderungen, nennen die Unternehmen der PV-Branche die geplante Wiederbesteuerung von PV-Kleinanlagen, das Gefühl fehlenden Rückhalts der Politik und die daraus resultierende ungewisse Auftragslage als die aktuell größten Herausforderungen.

Die Branche appelliert daher an die künftige Bundesregierung, die geringe Ergiebigkeit der Besteuerung realistisch einzuschätzen und das geplante Vorhaben der Besteuerung von PV-Kleinanlagen zu überdenken.

In Deutschland gilt die Mehrwertsteuerbefreiung für private Photovoltaik-Anlagen noch.

Quelle: Bundesverband Photovoltaic Austria | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH